Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Freitagnachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Diageo gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 17,94 GBP.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 17,94 GBP. Der Kurs der Diageo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 17,93 GBP nach. Bei 18,24 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 979.534 Diageo-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2024 auf bis zu 26,20 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 46,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 16,65 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 7,19 Prozent sinken.

Diageo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,790 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,07 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 22,39 GBP.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Diageo wird am 25.02.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Diageo rechnen Experten am 28.01.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,65 USD je Diageo-Aktie belaufen.

finanzen.net

