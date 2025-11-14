Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo verteuert sich am Vormittag
Die Aktie von Diageo gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 18,23 GBP zu.
Die Diageo-Aktie konnte um 09:07 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 18,23 GBP. Im Tageshoch stieg die Diageo-Aktie bis auf 18,28 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 18,24 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 81.810 Diageo-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,20 GBP) erklomm das Papier am 14.12.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 16,65 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Diageo-Aktie 9,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,07 USD. Im Vorjahr hatte Diageo 0,790 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 22,39 GBP.
Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht. Diageo dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Diageo einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Diageo-Aktie fliegt hoch: Haleon-Chairman Dave Lewis zum Jahresbeginn als CEO ernannt
Stoxx Europe 50-Titel Diageo-Aktie: Diageo streicht Dividende zusammen
Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|07.11.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.07.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
