Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo verteuert sich am Vormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Diageo gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 18,23 GBP zu.

Die Diageo-Aktie konnte um 09:07 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 18,23 GBP. Im Tageshoch stieg die Diageo-Aktie bis auf 18,28 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 18,24 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 81.810 Diageo-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,20 GBP) erklomm das Papier am 14.12.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 16,65 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Diageo-Aktie 9,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,07 USD. Im Vorjahr hatte Diageo 0,790 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 22,39 GBP.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht. Diageo dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Diageo einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Diageo-Aktie fliegt hoch: Haleon-Chairman Dave Lewis zum Jahresbeginn als CEO ernannt

Stoxx Europe 50-Titel Diageo-Aktie: Diageo streicht Dividende zusammen

Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt