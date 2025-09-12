Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Montagnachmittag im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 18,67 GBP.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,1 Prozent auf 18,67 GBP. Das Tagestief markierte die Diageo-Aktie bei 18,66 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,85 GBP. Von der Diageo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 711.893 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,77 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Diageo-Aktie mit einem Kursplus von 43,42 Prozent wieder erreichen. Am 05.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 17,97 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 3,72 Prozent würde die Diageo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten Diageo-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 23,10 GBP aus.
Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Diageo am 29.01.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 28.01.2027.
In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,70 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant
Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO
Ausgewählte Hebelprodukte auf Diageo
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diageo
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:31
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|10.09.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:31
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09.09.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|05.08.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.07.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diageo plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen