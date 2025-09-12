DAX23.734 +0,2%ESt505.438 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.810 -0,1%Nas22.338 +0,9%Bitcoin97.559 -0,8%Euro1,1772 +0,3%Öl67,24 +0,5%Gold3.681 +1,0%
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Montagnachmittag im Minusbereich

15.09.25 16:13 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 18,67 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,1 Prozent auf 18,67 GBP. Das Tagestief markierte die Diageo-Aktie bei 18,66 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,85 GBP. Von der Diageo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 711.893 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,77 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Diageo-Aktie mit einem Kursplus von 43,42 Prozent wieder erreichen. Am 05.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 17,97 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 3,72 Prozent würde die Diageo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Diageo-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 23,10 GBP aus.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Diageo am 29.01.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 28.01.2027.

In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,70 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
16:31Diageo OutperformBernstein Research
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
09.09.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
16:31Diageo OutperformBernstein Research
09.09.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
06.08.2025Diageo BuyUBS AG
05.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

