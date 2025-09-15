Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Diageo

Notierung im Blick

Die Aktie von Diageo gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 18,33 GBP.

Das Papier von Diageo gab in der London-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 18,33 GBP abwärts. Die Diageo-Aktie gab in der Spitze bis auf 18,31 GBP nach. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,36 GBP. Zuletzt wechselten 57.359 Diageo-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,77 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.10.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 46,04 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,97 GBP. Dieser Wert wurde am 05.08.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie.

Nachdem Diageo seine Aktionäre 2025 mit 0,790 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 23,10 GBP für die Diageo-Aktie aus.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Diageo rechnen Experten am 28.01.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Diageo ein EPS in Höhe von 1,70 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO