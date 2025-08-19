Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Diageo am Donnerstagnachmittag ins Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 21,14 GBP nach.

Das Papier von Diageo gab in der London-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 21,14 GBP abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Diageo-Aktie bis auf 20,88 GBP. Mit einem Wert von 21,24 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 869.098 Diageo-Aktien den Besitzer.

Bei 26,77 GBP markierte der Titel am 19.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,65 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,97 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Diageo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,790 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,29 GBP.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2026 veröffentlicht. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,70 USD je Diageo-Aktie.

