Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo verteidigt Stellung am Mittag

22.08.25 12:05 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo verteidigt Stellung am Mittag

Die Aktie von Diageo zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel zuletzt bei 21,16 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
24,50 EUR -0,20 EUR -0,81%
Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr bei 21,16 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Diageo-Aktie sogar auf 21,20 GBP. Die Diageo-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,01 GBP nach. Den London-Handel startete das Papier bei 21,12 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 205.755 Diageo-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.10.2024 auf bis zu 26,77 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 26,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,97 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 15,09 Prozent sinken.

Für Diageo-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 23,29 GBP an.

Am 29.01.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 28.01.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Diageo ein EPS in Höhe von 1,70 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
06.08.2025Diageo BuyUBS AG
05.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
05.08.2025Diageo BuyUBS AG
30.07.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

