Powell-Rede im Fokus: DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Commerzbank, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
22.08.25 16:09 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Freitagnachmittag mit Aufschlag

22.08.25 16:09 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Diageo. Zuletzt konnte die Aktie von Diageo zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 21,27 GBP.

Diageo plc
24,50 EUR -0,20 EUR -0,81%
Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Diageo zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 21,27 GBP. Kurzfristig markierte die Diageo-Aktie bei 21,32 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,12 GBP. Bisher wurden via London 711.650 Diageo-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.10.2024 markierte das Papier bei 26,77 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 25,86 Prozent Plus fehlen der Diageo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2025 bei 17,97 GBP. Mit Abgaben von 15,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Diageo seine Aktionäre 2025 mit 0,790 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 23,29 GBP je Diageo-Aktie an.

Voraussichtlich am 29.01.2026 dürfte Diageo Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 28.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Diageo.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,70 USD je Diageo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO

Diageo-Aktie fester: CEO Debra Crew tritt mit sofortiger Wirkung zurück

08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
06.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
06.08.2025Diageo BuyUBS AG
05.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
05.08.2025Diageo BuyUBS AG
30.07.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

