Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 17,98 GBP.

Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 17,98 GBP. In der Spitze legte die Diageo-Aktie bis auf 18,06 GBP zu. Bei 17,90 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 487.305 Diageo-Aktien den Besitzer.

Am 19.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,77 GBP. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 32,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.09.2025 bei 17,79 GBP. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 1,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 23,10 GBP.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 28.01.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,70 USD je Aktie aus.

