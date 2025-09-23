Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 17,64 GBP ab.

Die Diageo-Aktie musste um 11:49 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 17,64 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die Diageo-Aktie bis auf 17,61 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 17,82 GBP. Zuletzt wechselten 470.355 Diageo-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,77 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.10.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Diageo-Aktie somit 34,12 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 17,61 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Diageo-Aktie mit einem Verlust von 0,14 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Diageo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Diageo 0,790 GBP aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 23,10 GBP je Diageo-Aktie aus.

Am 29.01.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 28.01.2027.

Experten gehen davon aus, dass Diageo im Jahr 2026 1,70 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

