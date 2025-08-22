Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Dienstagmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Diageo gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Diageo-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 20,97 GBP abwärts.

Die Diageo-Aktie musste um 11:48 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 20,97 GBP. Das Tagestief markierte die Diageo-Aktie bei 20,90 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,99 GBP. Von der Diageo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 873.844 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,77 GBP erreichte der Titel am 19.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,66 Prozent. Am 05.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 17,97 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,31 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 0,790 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 23,29 GBP an.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 29.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 28.01.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,70 USD je Diageo-Aktie.

Redaktion finanzen.net

