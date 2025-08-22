Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo gibt am Dienstagnachmittag ab

So entwickelt sich Diageo

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 20,83 GBP.

Um 15:53 Uhr fiel die Diageo-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 20,83 GBP ab. Bei 20,81 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 20,99 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.167.495 Diageo-Aktien.

Am 19.10.2024 markierte das Papier bei 26,77 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,52 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 17,97 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD. Im Vorjahr erhielten Diageo-Aktionäre 0,790 GBP je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 23,29 GBP.

Am 29.01.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Diageo rechnen Experten am 28.01.2027.

Experten taxieren den Diageo-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,70 USD je Aktie.

