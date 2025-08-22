Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo büßt am Dienstagvormittag ein

Diageo im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 21,01 GBP abwärts.

Die Diageo-Aktie musste um 09:07 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 21,01 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Diageo-Aktie bisher bei 20,90 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,99 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 333.525 Stück.

Am 19.10.2024 markierte das Papier bei 26,77 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,42 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 17,97 GBP fiel das Papier am 05.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,790 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 USD je Diageo-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 23,29 GBP für die Diageo-Aktie aus.

Die Diageo-Bilanz für Q2 2026 wird am 29.01.2026 erwartet. Diageo dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,70 USD je Aktie aus.

