Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Diageo. Das Papier von Diageo befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,2 Prozent auf 20,56 GBP ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die Diageo-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 20,56 GBP. Im Tief verlor die Diageo-Aktie bis auf 20,45 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,45 GBP. Der Tagesumsatz der Diageo-Aktie belief sich zuletzt auf 440.842 Aktien.

Am 19.10.2024 markierte das Papier bei 26,77 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 23,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,97 GBP. Dieser Wert wurde am 05.08.2025 erreicht. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 14,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD. Im Vorjahr erhielten Diageo-Aktionäre 0,790 GBP je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 23,29 GBP an.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2026 veröffentlicht. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,70 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.

