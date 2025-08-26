DAX24.011 -0,6%ESt505.387 +0,1%Top 10 Crypto16,09 +2,9%Dow45.497 +0,2%Nas21.570 +0,1%Bitcoin97.016 +0,9%Euro1,1588 -0,5%Öl67,80 +0,8%Gold3.384 -0,3%
Diageo im Blick

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Nachmittag mit Verlusten

27.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Diageo gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Diageo-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 20,57 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
24,10 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Diageo-Aktie musste um 15:52 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 20,57 GBP. Die Diageo-Aktie gab in der Spitze bis auf 20,45 GBP nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,45 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 953.214 Diageo-Aktien den Besitzer.

Bei 26,77 GBP markierte der Titel am 19.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Diageo-Aktie somit 23,16 Prozent niedriger. Am 05.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,97 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 12,64 Prozent würde die Diageo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,790 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 USD je Diageo-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 23,29 GBP an.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 28.01.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,70 USD je Diageo-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

