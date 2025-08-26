Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo verteidigt am Mittwochvormittag Tendenz

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Diageo. Im London-Handel kam die Diageo-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 20,58 GBP.

Bei der Diageo-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 20,58 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Diageo-Aktie sogar auf 20,59 GBP. Das Tagestief markierte die Diageo-Aktie bei 20,45 GBP. Bei 20,45 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 74.276 Stück.

Am 19.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,77 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Diageo-Aktie mit einem Kursplus von 30,08 Prozent wieder erreichen. Bei 17,97 GBP erreichte der Anteilsschein am 05.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 14,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD. Im Vorjahr erhielten Diageo-Aktionäre 0,790 GBP je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,29 GBP.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2026 erfolgen. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Diageo im Jahr 2026 1,70 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

