Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo gewinnt am Vormittag an Fahrt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Diageo. Zuletzt ging es für das Diageo-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 20,82 GBP.
Um 09:07 Uhr ging es für das Diageo-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 20,82 GBP. Kurzfristig markierte die Diageo-Aktie bei 20,86 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 20,54 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 62.866 Diageo-Aktien umgesetzt.
Am 19.10.2024 markierte das Papier bei 26,77 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 28,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 17,97 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2025). Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 15,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Diageo-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 23,29 GBP an.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Diageo am 29.01.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 28.01.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Diageo einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant
Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO
Diageo-Aktie fester: CEO Debra Crew tritt mit sofortiger Wirkung zurück
