Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der Diageo

Die Aktie von Diageo gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 20,68 GBP zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 20,68 GBP zu. Im Tageshoch stieg die Diageo-Aktie bis auf 20,70 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,60 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 31.489 Diageo-Aktien umgesetzt.

Am 19.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,77 GBP an. Gewinne von 29,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,97 GBP am 05.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Diageo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Diageo 0,790 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Diageo-Aktie bei 23,29 GBP.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Diageo-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 28.01.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,70 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

