Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der Diageo

29.08.25 09:25 Uhr
Die Aktie von Diageo gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 20,68 GBP zu.

Diageo plc
Aktien
Diageo plc
23,80 EUR -0,60 EUR -2,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 20,68 GBP zu. Im Tageshoch stieg die Diageo-Aktie bis auf 20,70 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,60 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 31.489 Diageo-Aktien umgesetzt.

Am 19.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,77 GBP an. Gewinne von 29,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,97 GBP am 05.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Diageo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Diageo 0,790 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Diageo-Aktie bei 23,29 GBP.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Diageo-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 28.01.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,70 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
06.08.2025Diageo BuyUBS AG
05.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
05.08.2025Diageo BuyUBS AG
30.07.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diageo plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
