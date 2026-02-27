DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin55.902 -1,4%Euro1,1811 ±-0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Diagnose da: BVB-Kapitän Can fällt für WM aus

01.03.26 17:37 Uhr
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds (BVB (Borussia Dortmund)) Kapitän Emre Can fällt mehrere Monate aus und wird damit auch die Fußball-WM verpassen. Der 32-Jährige habe sich im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen, teilte der BVB am Tag nach der 2:3-Niederlage mit. "Emres Verletzung ist extrem bitter. Nicht nur für ihn, sondern für uns alle", ließ sich Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl zitieren.

Trainer Niko Kovac hatte schon kurz nach der Partie berichtet, der Teamarzt habe bei der Untersuchung des Mittelfeldspielers "kein gutes Gefühl" gehabt und fürchtete bereits einen langen Ausfall. Dies wäre "für uns wieder ein richtig harter Schlag", sagte Kovac.

Can wollte zunächst weiterspielen

Der Vertrag des Dortmunder Kapitäns läuft am Saisonende aus. Can hatte sich gegen Ende der ersten Halbzeit am linken Knie verletzt. Der Nationalspieler wollte sich zunächst aber nicht auswechseln lassen und kam aufs Feld zurück.

"Er ist unser Kapitän, stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft und ist ein wichtiger Bestandteil unseres Clubs. Emre wird von uns in den nächsten Monaten jede Unterstützung bekommen, damit er wieder vollständig gesund wird", versicherte Sportdirektor Kehl./jso/DP/he

