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Diagnose da: Süle kann auf BVB-Abschied auf dem Platz hoffen

19.04.26 17:17 Uhr
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Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
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DORTMUND (dpa-AFX) - Aufatmen beim verletzten BVB-Verteidiger Niklas Süle: Die unglückliche Vorstellung des Ex-Nationalspielers in Hoffenheim wird anders als zunächst befürchtet wohl nicht sein letzter Auftritt für Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) gewesen sein. Süle zog sich nach Angaben des Vereins nur eine leichte Knieverletzung zu. "Der Innenverteidiger wird Borussia Dortmund aller Voraussicht nach im Saisonendspurt wieder zur Verfügung stehen", teilte der BVB mit.

Süle hatte sich kurz vor der Halbzeit am Knie verletzt und dabei zu allem Überfluss auch noch einen Strafstoß verursacht. Nach dem Ausrutscher wehrte der 30-Jährige an alter Wirkungsstätte noch einen Schuss mit der Hand ab. Andrej Kramaric nutzte den Strafstoß zum 1:0, am Ende hieß es 2:1 für die Hoffenheimer.

Ricken befürchtete zunächst schwerere Verletzung

Zunächst sah es danach aus, als ob das Handspiel die letzte Aktion Süles im Trikot der Borussia gewesen sein könnte. Sport-Geschäftsführer Lars Ricken erklärte nach dem Spiel: "Es besteht schon der Verdacht, dass er sich schwerer verletzt hat. Er sitzt mit einer Bandage am Knie in der Kabine."

Jetzt ist klar: Wenn alles gut läuft, bekommt Süle eine Chance auf einen gelungeneren Abschied nach vier Jahren beim BVB./lön/DP/he

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17.02.2026BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
17.02.2026BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
23.11.2017BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
29.11.2016BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
16.12.2014BVB (Borussia Dortmund) HaltenGSC Research GmbH
08.10.2010Borussia Dortmund GmbHCo haltenBankhaus Lampe KG
10.06.2010Borussia Dortmund wurde ausgestopptFocus Money
DatumRatingAnalyst
14.08.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
19.06.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
17.04.2007Borussia Dortmund DowngradeGSC Research
18.08.2006Borussia Dortmund reduzierenAC Research
22.05.2006Borussia Dortmund verkaufenEuro am Sonntag

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