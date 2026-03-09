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Diagnostiksparte

Roche-Aktie stabil: Pharmriese stärkt KI-Diagnostik mit Kauf von PathAI

07.05.26 14:37 Uhr
Roche greift zu: Milliarden-Deal für KI-Offensive - Aktie wenig bewegt | finanzen.net

Roche Holdings übernimmt PathAI für bis zu 1,05 Milliarden US-Dollar, um die auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierten Angebote der Diagnostiksparte zu stärken.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
322,40 CHF 0,50 CHF 0,16%
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Der Schweizer Pharmakonzern teilte mit, dass die Akquisition des US-Unternehmens auf einer 2021 geschlossenen Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen aufbaue und eine KI-Plattform ins Haus holen werde, die darauf abzielt, diagnostische Arbeitsabläufe zu erleichtern und die klin/aktien/roche-aktie" target="_blank" rel="noopener">Roche zunächst 750 Millionen Dollar zahlen. Weitere Zahlungen von bis zu 300 Millionen Dollar sind von der Erreichung bestimmter Ziele abhängig. Der Abschluss des Geschäfts wird für die zweite Jahreshälfte erwartet.

Roche teilte außerdem mit, dass die Technologie von PathAI für Pathologielabore und die Biopharma-Industrie weltweit skaliert werden soll. Der Konzern will das Angebot von PathAI mit dem eigenen kombinieren, um die Laboreffizienz zu steigern und die Entdeckung potenzieller Wirkstoffziele sowie neuer Diagnosewerkzeuge voranzutreiben.

Die Roche-Aktie notiert im SIX-Handel zeitweise auf Vortagesniveau bei 321,96 Franken.

DOW JONES

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com, SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

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12.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
12.03.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
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09.03.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
16.02.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
02.02.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
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27.01.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.

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