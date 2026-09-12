Diagnostyka Spolka Akcyjna Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Diagnostyka Spolka Akcyjna Registered lud am 10.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,70 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,89 PLN je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,10 Prozent auf 683,0 Millionen PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 588,3 Millionen PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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