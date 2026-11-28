Diagnostyka Spolka Akcyjna Registered lud am 26.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,58 PLN, nach 2,31 PLN im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Diagnostyka Spolka Akcyjna Registered 679,6 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 612,3 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net