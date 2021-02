Dialog Semiconductor stimmt Übernahme durch japanische Renesas zu

LONDON (dpa-AFX) - Der Halbleiteranbieter Dialog Semiconductor hat sich mit dem japanischen Elektronikonzern Renesas auf eine Übernahme geeinigt. Wie bereits in Aussicht gestellt will Renesas je Dialog-Aktie 67,50 Euro bezahlen, wie Dialog am Montag in London mitteilte. Das bewertet den Dialog-Konzern mit rund 4,9 Milliarden Euro. Aktionäre und Aufsichtsbehörden müssen dem Deal noch zustimmen. Bereits am Sonntag hatten die Unternehmen entsprechende Gespräche öffentlich gemacht. Die Dialog-Aktie kletterte am Montag vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate bis auf 68 Euro. Das sind gut ein Fünftel mehr als der Xetra-Schlusskurs vom Freitag bei 56,12 Euro./men/stk