Dialog Semiconductor-Aktie aktuell: Dialog Semiconductor in Grün

Heute im Fokus

DAX über 12.000 Punkten -- Asiens Börsen schließen im Plus -- Bayer schreibt rote Zahlen -- HelloFresh bestätigt Prognose -- Evonik trotzt Corona-Krise -- ProSieben, HUGO BOSS, PayPal im Fokus

Pfeiffer Vacuum mit Erholung in Corona-Krise. Australische Notenbank senkt Leitzins und kündigt Anleihekauf an. Klöckner erholt sich im dritten Quartal. Lufthansa-Großaktionär Thiele will Bund als Vermittler im Sanierungsstreit. EssilorLuxottica dämmt Umsatzrückgang ein. BNP Paribas verdient im Sommer überraschend viel.