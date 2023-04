Dialysekonzern FMC will Rendite bis 2025 erheblich steigern

FRANKFURT (Dow Jones)--Fresenius Medical Care wird sich bei der schon angekündigten deutlichen Margenverbesserung bis 2025 vor allem auf sein im Segment Care Enablement zusammengeführtes Produktgeschäft konzentrieren. Hier soll die operative Umsatzrendite von zuletzt 1,9 Prozent bis zum Jahr 2025 auf 8 bis 12 Prozent erhöht werden, sagte CEO Helen Giza auf dem Kapitalmarkttag des Dialyse-Spezialisten.

Im Gesundheitsdienstleistungsgeschäft des Segments Care Delivery will FMC bis 2025 eine operative Marge in der Spanne von 10 bis 14 Prozent erreichen - nach 9,5 Prozent im abgelaufenen Geschäftsjahr. Dazu sollen verbesserte Erstattungssätze in den USA, aber auch eine verkleinerte Infrastruktur mit besserer Auslastung beitragen.

Schon zur Bilanzpressekonferenz hatte FMC das Ziel einer operativen Marge von 10 bis 14 Prozent bis 2025 ausgegeben. Im vergangenen Jahr lag sie gerade einmal bei 7,9 Prozent.

Giza will FMC auf das Kerngeschäft ausrichten. "Das Unternehmen prüft sorgfältig alle Optionen für sein Portfolio und wird die Forschungs- und Entwicklungs-Aktivitäten für kommerziell nicht verwertbare Produkte einstellen", hieß es in der Mitteilung weiter.

