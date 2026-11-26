Diamond Estates Wines Spirits stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Diamond Estates Wines Spirits stellte am 24.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,9 Millionen CAD – eine Minderung von 6,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,5 Millionen CAD eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Diamond Estates Wines Spirits
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diamond Estates Wines Spirits
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen