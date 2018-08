Dick’s Sporting Goods kündigt Dividende an

Der Einzelhandelskonzern Dick’s Sporting Goods Inc. (ISIN: US2533931026, NYSE: DKS) wird eine vierteljährliche Dividende von 0,225 US-Dollar je Anteilsschein ausbezahlen. Die nächste Ausschüttung an die Aktionäre erfolgt am 28. September 2018 (Record date: 14. September 2018).

Der Konzern aus Pittsburgh zahlt auf das gesamte Jahr gerechnet 0,90 US-Dollar an die Investoren aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 35,18 US-Dollar (Stand: 29. August 2018) liegt die Dividendenrendite bei 2,56 Prozent. Dick’s Sporting Goods wurde 1948 von dem 18-jährigen Richard „Dick“ Stack gegründet. Das Unternehmen betreibt 729 Einzelhandelsgeschäfte unter dem Namen Dick’s Sporting Goods in den USA sowie weitere Spezialgeschäfte z. B. unter dem Namen Golf Galaxy.

Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2018 erwirtschaftete Dick’s Sporting Goods einen Umsatz von 2,18 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,16 Mrd. US-Dollar), wie am Mittwoch berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 119,4 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 112,4 Mio. US-Dollar). Die Aktie des Konzerns ist an der Wall Street gelistet und weist dort seit Jahresanfang 2018 ein Kursplus von 24,22 Prozent auf.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de