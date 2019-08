Die Alternative zu Wirecard

Hoch volatil, extrem ansprechend für aktive Trader, ein Top Chance-Risiko-Verhältnis, hervorragende Sentimentdaten und ganz oben bei unseren 10 Daten und Tools zu Auswertung von Aktien – so sieht das Anforderungsprofil für das Turbo-Depot bei Feingold Research aus. Wirecard ist immer wieder ganz vorne, doch es gibt aktuell zwei bessere Alternativen und diese spielen wir für Sie. Doch wie sieht eigentlich das Feedback zu unserem Börsendienst aus? Warum sollten Sie uns testen? Wir lassen dazu einmal ungefiltert und komplett transparent unsere Leser sprechen. Warum sind 97% seit Abobeginn noch dabei, warum kündigt auch mal jemand, wo liegt Lob und Kritik. Wir haben ausser den Nachnamen alles für Sie reinkopiert. Wenn Sie überzeugt sind oder uns testen wollen – dann lesen Sie hier unsere Performancedaten oder abonnieren Sie einfach hier direkt. Sie werden dann auch erneut ein Papier auf Wirecard bei uns finden mit tollen Renditemöglichkeiten. PS: Alle Mails haben wir Natürlich umgehend beantwortet, eine mail sogar in einem 13-minütigen Video. Jene mail von Andre.

Schon passiert, das Jahresabo für den Turbozugang ist verdient???? Ich danke Euch. Wie irre ist das denn, persönliche Betreuung binnen Minuten für unter 20 Euro im Monat ???? Könnt ihr mir den persönlichen Erweiterungslink schicken, also Kombi Brief-Turbo Monatsabo. Vielen Dank und einen schönen Tag Philipp

Hallo!

Nochmals, seit 5 Wochen bin ich bei deinen Service dabei (wirklich toll, ganz ganz anders als die so genannten Profis…!!)

Und natürlich will ich bei deinen neuen Dienst von Anfang an dabei sein!!

Wie kann ich mich anmelden? Der Link geht nicht (Ups, da ist was schief gegangen)

J.

Hallo Daniel,

will nicht immer nur loben, aber allein Dein Video unterstreicht die einzig artige persönliche Art Deines Dienstes!!(etwas ” geschwollen “geschrieben..)Den Du bist IMMER gegenwärtig!! Im absolut keinen Dienst gibt sowas( wie soeben von dir auch erwähnt!)!!

Noch zu Deinen Turbo: Sind da nicht zu viel Werte drin, mit so geringen Einsatz?!

Du bevorzugst deutsche/europäische Werte. Hat dies einen bestimmten Grund?

Also, bis bald und

T.

Liebes Feingold-Team,

habe gerade das Video zur Kritik des Lesers Andre gesehen und kann nur sagen, dass es gerade die Punkte waren, die er als Kritik anspricht, die uns zum Abo bewogen haben: keine ‘stupiden’ Algorithmen, faktenbasiertes Bauchgefühl, Ärger über missglückte oder verpasste Trades; also das ganz normale Anleger-Leben mit allen Hoch und Tiefs!

Eine Anregung zum neuen Turbo-Depot haben wir allerdings: Es gibt einen ‘Verkauft’-Bereich, der zwar das Kaufdatum enthält, aber nicht das Verkaufsdatum. Aus unserer Sicht wäre es sehr interessant, wenn man mal über die Zeit verfolgen könnte, wie lange solche Trades im Durchschnitt ungefähr dauern bzw. gedauert haben. Ansonsten: Bitte weiter so! Viele Grüße Karsten

Hallo,

ich habe eine Frage bezüglich eures Turbo-Trader Depots. Mit welchem Broker Handelt Ihr? Viele Käufe haben eine so geringe Stückzahl, dass die Kosten für das Kaufen und Verkaufen nicht zu unterschätzen sind. Bei Onvista sind das für Kaufen und Verkaufen schon zusammen 14 Euro.

Und noch eine Frage die ich schon lange wissen wollte ????… Handelt Ihr diese Konten real ?

Die Kritikpunkte eines Abonnenten, die Ihr in eurem Video heute angesprochen hattet, konnte ich nicht so ganz nachvollziehen. Man kann ja nicht jeden Tag aufs neue erklären welche Positionen noch kaufenswert sind bzw. für jeden Neukunden ein neues Depot entwickeln. Und eine Mail, mit einer entsprechenden Frage, kostet auch nur ein paar Sekunden???? …

Einen schönen Abend Euch… Und Daumen hoch…

Mit freundlichen Grüßen

Björn

Danke Daniel für die detaillierte Antwort! Damit habt ihr mich jetzt überrascht. Auf alle Fälle wünsche ich Euch weiterhin viel Erfolg.

VG André

Liebes FR Team, ich habe Euch jetzt 1 Monat lang “getestet” und hierfür die Monatsgebühr auch bezahlt. Mein persönliche Erfahrung hat positive und negative Aspekte. In Summe führt es bei dem Preis zu meiner Entscheidung den Service wieder zu kündigen. Anbei mein Feedback, die Euch vielleicht hilft, vielleicht auch nicht. Auf alle Fälle wünsche ich Euch weiterhin viel Erfolg. Bitte bestätigt mir kurz die Kündigung und dass Digistore keine weitere Abbuchung veranlasst. VG André _____ Für Euch mein Feedback: Positiv: - Das Konzept mit Video-Newsletter zu arbeiten finde ich sowohl für Euch, als auch für den “Leser” effizient - Den Ansatz auch Hintergrundinformationen für bestimmte Trades zu liefern überzeugt mich ebenfalls. Neutral: - Der Behavioural Finance Ansatz basierend auf Fear & Gread und Volatilitätsindizes als Haupt-Indikator für Marktstimmungen. Mein Eindruck: ja es sind Stimmungen, aber gibt es hier wirklich einen statistischen Zusammenhang zu Kauf und Verkaufskursen? Ich denke, das wäre zu einfach, sonst würde die Algos schon danach laufen. ME kann es nur ein Indikator neben einigen anderen sein. Negativ: - Mein Eindruck ist, dass das Depot verständlicherweise ein Gesamtkonstrukt von Chancen & Risiken ist. Für Neueinsteiger, sind “Altpositionen” allerdings ja nicht mehr zu diesem Preisen handelbar. Und es ist nicht so klar, welche neuen Vorschläge alleine für Neueinsteiger geeignet sind, oder eher nicht. Dh die Interdependenzen muss sich der Leser selbst erarbeiten. Dies ist bei reinen DAX Instrumenten noch einfacher. Mit den Inlinern, die ich bisher nicht so kannte, empfand ich es persönlich als schwieriger. Mein Eindruck war, dass ein Inliner ähnlich wie ein Dicount-Put und Disocunt-Call in Kombination funktioniert und doppelte KO Barrieren hat und allerdings auch sehr hohe Spreads. - Was ich allgemein schwierig empfinde. Welchen Zeithorizont habt ihr bei welchem Trade. Mal werden Inliner bis zum Ende gehalten, mal verkauft (klar Märkte ändern sich, aber da ihr ohne SL arbeitet, ist ja nicht von vornherein klar, wann man rausgeht) - Die Ein- und Ausstiegsstrategie ist mir nicht klar. zB. hab ihr einen S&P 500 Put gekauft mit Take-Profit bei 3,20 (ohne SL), obwohl ihr ja ein CRV ansetzt, also müßte es ja eigntlich auch einen SL geben, wo ihr entscheidet rauszugehen, nur ist das vorher nicht klar. Letztlich verkauft ihr das Papier bei 3,10 und seid später unzufrieden, dass ihr es nicht länger gehalten habt. Wieso bleibt ihr hier nicht bei eurer Ursprungsstrategie? - Es wirkt auf mich somit persönlich ein wenig zu viel “Bauchgefühl” mit. Wieso steigt ihr exakt bei den Kauf- bzw. Verkaufskursen ein und aus? Kann ich mich selbstverständlich täuschen, nur wird das nicht so kommuniziert bzw. lässt sich in dem Depot nicht nachlesen -Frequenz: Klar, war jetzt natürlich eine besonderer Monat mit hoher Schwankungsbreite. Nur empfand ich es als schwierig nicht zu wissen, wann und wie oft Euer NL kommt. Mal einmal am Tag, Mal 5 mal. -Ihr arbeitet mit hoch spekulativen Papieren, die den Totalverlust bringen können ohne SL. Dann darf es mE nicht passieren, das man dem Leser mitteilt, dass man leider eine Position “übersehen” hat. (ANMERKUNG – wir hatten Andre in einem 13-Minuten Video geantwortet …) möchte Ihnen gerne ein Feedback geben(halte mich in der Regel eher zurück). Vorweg: bin nicht unerfahren an der Börse. Es spricht eindeutig für Sie, dass Sie auch mit kritischen Anfragen professionell umgehen oder Fehleinschätzungen eingestehen. Sie haben vor einiger Zeit Stellung zur Frage von Preis/Leistungsverhältnis genommen. Meine Meinung: es stimmt absolut! Wenn man Ihnen folgt hat man die monatliche Gebühr jederzeit raus. Zumal man ja nicht alle Inputs umsetzten muss, eine eigene Meinung ist sicherlich auch wichtig. Alleine das ich durch Sie die Inliner kennengelernt habe, ist für mich ein Erfolgsfaktor. Auch Ihre Informationen und Erläuterungen finde ich sehr positiv. Das Sie in der Regel unabhängig von festen Zeiten reagieren finde ich prima und passiert auch. Abschließend: ich möchte Ihnen hiermit ein sehr positives Feedback geben und mich bei Ihnen und Ihrem Team bedanken. Ach ja, schade finde ich, dass sich in den Depots nicht immer, oder zumindestens für Neueinsteiger, Ihre ganze Leistung widerspiegelt. Ich meine nicht die Performance (ok), sondern wenn man als Neuling hineinschaut, sieht man viele rote Zahlen. Mir ist klar das dies auch dem ganzheitlichen Ansatz geschuldet ist. Nochmals danke und alles gute. Hallo, eure Vola Strategie zündet heute morgen richtig. Wenn alle “Rezession”, oder wie bild.de “Rezension” schreien, dann muss mal halt wissen, was zu tun ist. Und das wisst ihr. Auch danke für den S&P Short Tipp, den ihr im Newsletter empfohlen habt. Viele Grüße aus Mainz

Andreas das waren unsere Feedback-mails der letzten 2 Tage. Ungefiltert, ungekürzt. Transparent eben. Ein schönes WE Team Feingold Sehr geehrter Herr Saurenz,