DIE AUTO-WOCHE - das waren die wichtigsten Themen

Continental im 1. Quartal mit Gewinneinbruch trotz Umsatzplus

Continental hat im ersten Quartal wegen gestiegener Kosten trotz höherer Umsätze deutlich weniger verdient. Der Umsatz kletterte den überraschend vorgelegten Eckzahlen zufolge auf 9,3 Milliarden von 8,6 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Der um Konsolidierungskreis- und Wechselkursveränderungen bereinigte Umsatz erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 5,3 Prozent. Die bereinigte EBIT-Marge sank dagegen spürbar auf 4,7 Prozent von 8,5 Prozent.

Continental gibt Gewinnwarnung wegen Kostensteigerungen ab

Continental wird trotz steigender Umsätze dieses Jahr seine Margenziel wegen hoher Kostensteigerungen wohl nicht erreichen. Die bereinigte EBIT-Marge sieht der DAX-Konzern 2022 laut Mitteilung nur noch bei rund 4,7 bis 5,7 Prozent. Bisher waren rund 5,5 bis 6,5 Prozent erwartet worden. "Die negativen Auswirkungen der Kostensteigerungen für wichtige Zulieferungen, insbesondere für ölbasierte Rohstoffe sowie im Energiebereich und der Logistik für Tires und ContiTech, verstärken sich erheblich", so Conti.

VW muss Leasingkunden im Dieselskandal keine Beiträge zurückzahlen

Wer vor Bekanntwerden des Dieselskandals ein Auto von Volkswagen geleast hat, bekommt die Leasingbeiträge nicht zurück. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verneinte entsprechende Ansprüche von Kunden. Damit bestätigte er seine bisherige Rechtsprechung.

Renault mit 1Q-Umsatzrückgang - Prognose bestätigt

Renault hat im ersten Quartal rückläufige Umsätze verzeichnet. Der französische Autohersteller verwies dabei auf das Marktumfeld, das durch Halbleitermangel, Inflation und den Krieg in der Ukraine stark beeinträchtigt war. Der Umsatz sank im Quartal auf 9,75 Milliarden Euro von 10,02 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum.

Renault liebäugelt weiter mit Börsengang von Elektro-Autogeschäft

Der französische Automobilkonzern Renault prüft weiterhin eine Ausgliederung und separate Börsennotierung seines Geschäftsbereichs für Elektrofahrzeuge. "Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen noch alle Optionen auf dem Tisch", sagte Finanzvorstand Thierry Pieton während der Medienkonferenz zur Veröffentlichung des Quartalsergebnisses. Dazu gehöre die Möglichkeit einer Ausgliederung und eines Börsengangs des Geschäfts, der in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 stattfinden würde.

Frankreich sucht Carlos Ghosn mit internationalem Haftbefehl

Frankreichs Strafverfolgungsbehörden haben mehreren Informanten zufolge internationale Haftbefehle gegen Carlos Ghosn, den ehemaligen Chef von Nissan und Renault, sowie vier weitere Personen ausgestellt. Diese sollen Verbindung zu einem Autohändler im Oman haben und Ghosn geholfen haben, Millionen von Euro von Renault SA abzuzweigen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.

Europäischer Automarkt bricht im März um 18,8 Prozent ein

Der Abwärtstrend auf dem europäischen Automarkt hat sich im März wegen des Ukraine-Kriegs noch verstärkt. Wie die europäische Herstellervereinigung Acea mitteilte, sanken die Pkw-Neuzulassungen in der EU, der Freihandelszone Efta und Großbritannien im vergangenen Monat um 18,8 Prozent auf 1,13 Millionen Fahrzeuge. Im ersten Quartal wurden 2,75 Millionen Autos neu zugelassen, 10,6 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Tesla vervielfacht Gewinn - Produktionsprognose optimistisch

Tesla hat den Gewinn im ersten Quartal mehr als versiebenfacht und damit einen Rekordwert erreicht. Zudem gab sich Chief Executive Elon Musk zuversichtlich, trotz Lieferproblemen bei Rohstoffen die Fahrzeugproduktion in diesem Jahr stärker als erwartet zu steigern. Musk sagte, dass Tesla im Jahr 2022 wahrscheinlich mehr als 1,5 Millionen Fahrzeuge produzieren werde, was einer Steigerung von mehr als 60 Prozent gegenüber dem vergangenen Jahr entspräche. Das langfristige Ziel des Unternehmens ist es, die Fahrzeugauslieferungen um durchschnittlich 50 Prozent pro Jahr zu steigern.

ANALYSE/Der Kauf eines Tesla wird ein Luxus bleiben

Tesla geht es sehr gut. Da könnte man fragen, warum das Unternehmen die Preise so aggressiv erhöht hat. Der Elektroauto-Pionier vermeldete ein weiteres Rekordquartal für den Gewinn, der weit über den Prognosen der Analysten liegt, obwohl er eine ähnliche Anzahl Autos an Kunden ausgeliefert hat. Die Erklärung dafür ist eine Kombination aus Preiserhöhungen und einer angesichts der steigenden Rohstoffpreise überraschend niedrigen Inflation bei den Materialkosten.

Toyota investiert 383 Millionen Dollar in US-Produktion

Toyota steckt weitere Millionen in seine US-Werke. Wie der japanische Autohersteller mittteilte, will er in vier seiner US-Produktionsstätten insgesamt 383 Millionen US-Dollar investieren. Mit dem Geld soll die Produktion von Vierzylinder-Motoren unterstützt werden, darunter auch Optionen auf Hybridmodelle.

April 22, 2022