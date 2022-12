DIE AUTO-WOCHE - das waren die wichtigsten Themen

VW-Konzern setzt im November mehr Fahrzeuge ab

Der Volkswagen-Konzern hat im November dank guter Geschäfte in Westeuropa deutlich mehr Fahrzeuge abgesetzt. Wie auch im Oktober trug besonders die Premiummarke Audi zum Absatzplus auf Konzernebene von 9,1 Prozent auf 672.300 Fahrzeuge bei. Während der Ingolstädter Premiumhersteller die Verkäufe im vergangenen Monat um 23,2 Prozent auf 134.100 Einheiten steigerte, verzeichnete die Kernmarke VW bei Pkw ein geringeres Plus von knapp 4,1 Prozent auf 359.900 Fahrzeuge.

Volkswagen stellt Beschaffung neu auf

Der Volkswagen-Konzern baut sein Einkaufsressort sowohl auf Konzernebene als auch bei den Marken Volkswagen Pkw und MAN Truck & Bus um. Wie das Unternehmen mitteilte, wechselt Murat Aksel, Einkaufschef des Konzerns und der Marke Volkswagen Pkw, zum neuen Jahr in gleicher Funktion in den Vorstand der Lkw-Tochter MAN Truck & Bus. Seine Funktionen im VW-Markenvorstand und in der "Erweiterten Konzernleitung" übernimmt Dirk Große-Loheide, der bisher bei Audi für Beschaffung und IT zuständig ist.

Stellantis will sich an Wasserstoffspezialisten Symbio beteiligen

Stellantis will beim Wasserstoffspezialisten Symbio einstiegen. Geplant sei eine "substanzielle Beteiligung", wie das italienisch-französische Unternehmen mitteilte. "Stellantis plant, neben den bestehenden Anteilseignern Faurecia und Michelin ein weiterer bedeutender Gesellschafter von Symbio zu werden", heißt es weiter. Der Abschluss der Transaktion werde für das erste Halbjahr 2023 erwartet. Finanzielle Details nannten die Unternehmen nicht.

Tesla verdoppelt Rabatte in den USA auf Model 3 und Model Y

Der Elektroautokonzern Tesla hat die Rabatte für seine Elektrofahrzeuge Model 3 und Model Y, die in diesem Monat in den USA ausgeliefert werden, verdoppelt. "Bei Auslieferung eines neuen Model 3 oder Model Y zwischen dem 21. und 31. Dezember 2022 erhalten Sie eine Gutschrift in Höhe von 7.500 US-Dollar und 10.000 Meilen kostenloses Supercharging", heißt es in einer Mitteilung auf der Website der Tesla Inc. Anfang des Monats hatte Tesla in den USA eine Gutschrift für das Model 3 und Model Y über 3.750 Dollar offeriert.

HINTERGRUND/Tesla-Leerverkäufer sind jetzt doch auf Gewinnerseite

Die Tesla-Pessimisten fühlen sich endlich einigermaßen bestätigt. Nach jahrelangen Fehlentscheidungen sitzen Anleger, die Aktien des Elektrofahrzeugherstellers von Elon Musk leerverkauft haben, im Jahr 2022 auf kollektiven Gewinnen in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar, so Daten von S3 Partners. Leerverkäufer leihen sich Aktien und verkaufen sie in der Hoffnung, durch deren späteren Rückkauf zu einem niedrigeren Preis zu profitieren.

HINTERGRUND/Toyota-Chef will nicht alles auf die Elektro-Karte setzen

Toyota-Chef Akio Toyoda zählt sich selbst zur "schweigenden Mehrheit" in der Automobilindustrie. Diese stellt in seinen Augen in Frage, ob die Branche ausschließlich auf Elektrofahrzeuge setzen sollte. Solcherlei Ansichten spiegeln das wachsende Unbehagen darüber wider, wie schnell Autohersteller den Übergang vollziehen können. Die Unternehmen setzen in großem Umfang auf vollelektrische Fahrzeuge. Die dafür nötigen Investitionen werden durch die robuste Nachfrage nach der begrenzten Anzahl der jetzt erhältlichen Modelle unterstützt. Dennoch nehmen die Herausforderungen zu - vor allem bei der Beschaffung von Teilen und Rohstoffen für Batterien. Und in einigen Segmenten der Automobilbranche sind Bedenken aufgekommen, wie schnell die Käufer den Wechsel vollziehen.

