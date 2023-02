DIE AUTO-WOCHE - das waren die wichtigsten Themen

Mercedes nach Rekordgewinn mit zuversichtlichem Ausblick

Mercedes-Benz hat im abgelaufenen Jahr dank hoher Verkaufspreise für Oberklasseautos und eines besonders guten Schlussquartals sowohl den Umsatz als auch den Gewinn deutlich gesteigert. Die Lieferprobleme, die viele Unternehmen der Autobranche teils erheblich belastet haben, konnte der Autokonzern überraschend gut wegstecken. Den Aktionären will der DAX-Konzern eine erneut höhere Dividende zahlen. Zudem kündigte der Stuttgarter Autokonzern angesichts des Rekordgewinns und eines zuversichtlichen Ausblickes einen milliardenschweren Aktienrückkauf an.

Mercedes-Benz beschließt Aktienrückkauf im Wert von bis zu 4 Mrd Euro

Mercedes-Benz hat ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Beginnend ab März 2023 sollen eigene Aktien im Wert von bis zu 4 Milliarden Euro (ohne Nebenkosten) über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren über die Börse erworben und anschließend eingezogen werden, teilte der Konzern mit.

China-Schwäche beschert Volkswagen Absatzrückgang im Januar

Deutlich geringere Verkäufe in China haben dem Volkswagen-Konzern im Januar einen Absatzrückgang beschert. Wie das Unternehmen mitteilte, sanken die weltweiten Verkäufe um 11,9 Prozent auf 616.200 Einheiten. Allein in China ging der Absatz um gut 40 Prozent auf 203.100 Fahrzeuge zurück. Ein Sprecher verwies auf einen Verzerrungseffekt wegen des chinesischen Neujahrsfestes.

Volkswagen will ab 2026 Elektro-Tiguan in Wolfsburg bauen

Volkswagen will ab 2026 den elektrischen SUV Tiguan in Wolfsburg bauen. Das kündigte der Konzern auf einer Betriebsversammlung an, zu der auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gekommen war. Betriebsratschefin Daniela Cavallo sagte: "Wir hier in Wolfsburg werden dieses neue Fahrzeug entwickeln und auch bauen." Das Auto sei eine "Premiere", denn es markiere den Ersteinsatz für die künftige Elektro-Plattform des Konzerns.

Landgericht Braunschweig weist Klima-Klage gegen VW ab

Das Landgericht Braunschweig hat nach Angaben von Greenpeace eine Klage der Umweltschutzorganisation für mehr Klimaschutz bei Volkswagen abgewiesen. Die Richterinnen und Richter hätten die Anträge der Klage zwar für zulässig erklärt, die von Greenpeace unterstützten Klägerinnen und Kläger müssten die CO2-Emissionen des Autokonzerns aber dulden, teilte die Organisation mit. Einer der vier Kläger, Roland Hipp, kündigte weitere rechtliche Schritte gegen VW an.

Renault zahlt für 2022 wieder Dividende, will Margen 2023 verbessern

Renault zahlt erstmals für 2022 wieder eine Dividende, nach zwei Jahren Dividendenausfall. Wie der französische Autohersteller mitteilte, konnte er im abgelaufenen Jahr den operativen Gewinn mehr als verdoppeln und steigerte den Umsatz prozentual zweistellig. Unter dem Strich ergab sich infolge des Ausstiegs aus Russland insgesamt ein Nettoverlust. Im laufenden Jahr sollen die Margen weiter verbessert werden.

Ford-CFO pocht auf mehr Kosteneffizienz

Ford gibt nach Darstellung seines CFO Jim Farley weit mehr aus als die Konkurrenz. Insbesondere bei Materialkosten, Garantiereparaturen und anderen strukturellen Posten hinke der US-Automobilhersteller seinen Konkurrenten hinterher, sagte Farley auf einer Analystenkonferenz. Ford müsse entschieden daran arbeiten, seine organisatorischen Ineffizienzen dauerhaft zu beseitigen, denn der Konzern sei bekannt dafür, Reparaturen durchzuführen, die nicht von Dauer seien.

Tesla ruft mehr 362.800 Fahrzeuge zurück

Tesla ruft mehr 362.800 Fahrzeuge zurück, die mit dem fortschrittlichen Fahrerassistenzsystem "Full Self-Driving" ausgestattet sind. In einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung erklärte die National Highway Traffic Safety Administration, dass einige Fahrzeuge in seltenen Fällen lokale Verkehrsregeln verletzen könnten, was das Risiko eines Zusammenstoßes erhöhen könnte, wenn der Fahrer nicht eingreife.

Teslas Model Y ist ausverkauft - Käufer brauchen Geduld

US-Autokäufer, die einen Model Y von Tesla kaufen möchten, müssen noch etwas länger warten - möglicherweise so lange, dass sie dafür keine Steuergutschrift mehr erhalten. Teslas beliebte Model Y Crossover Fahrzeuge sind für das erste Quartal ausverkauft, wie die Nachrichtenseite Electrek am Mittwoch berichtet. Die voraussichtlichen Lieferzeiten für das Model Y auf der Tesla-Website in den USA werden nun mit April bis Juni angegeben. Anfang Februar wurde die Auslieferung noch für Februar bis März erwartet.

Ford streicht 3.800 Stellen in Europa, Köln und Aachen betroffen

Der US-Automobilkonzern Ford will in den kommenden drei Jahren 3.800 Stellen in Europa abbauen, davon 2.300 in Deutschland. Betroffen sind die Werke Köln und Aachen, wie Ford-Europa-Chef Martin Sander am Dienstag sagte. Ziel sei eine "schlankere, wettbewerbsfähigere Kostenstruktur", erklärte der Konzern. Den Angaben zufolge sollen in Deutschland 1.700 Stellen in der Produktion und 600 in der Verwaltung gestrichen werden.

Neuer Toyota-Chef will Elektromobilitäts-Strategy beschleunigen

Toyotas neuer CEO will beim japanischen Autohersteller den Vorstoß in Elektromobilität mit Hilfe neuer, für Elektrofahrzeuge optimierte Teile und Fertigungsmethoden beschleunigen. Koji Sato, der im April den Chefposten übernimmt, sagte am Montag bei einem Briefing, Toyota werde bis 2026 neue Elektroautos für seine Luxusmarke Lexus entwickeln.

