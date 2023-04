DIE AUTO-WOCHE - das waren die wichtigsten Themen

Mercedes-Benz profitiert von Nachfrage nach Luxusautos

Die hohe Nachfrage nach Luxusautos hat Mercedes-Benz zum Jahresstart eine überraschend hohe Marge beschert. Der DAX-Konzern fuhr im ersten Quartal im Pkw-Geschäft eine bereinigte Umsatzrendite von 14,8 Prozent ein - das ist deutlich mehr als Analysten erwartet haben und liegt über der eigenen Jahresprognose. Zudem machte der Konzern im Vans-Geschäft enorme Fortschritte, die Marge kletterte spürbar auf einen Rekordwert von 15,6 Prozent. An der Börse wird das gute Abschneiden in den drei Monaten positiv aufgenommen: Die robuste Verfassung von Mercedes-Benz und anderen Autoherstellern (mit Ausnahme von Tesla) setze sich fort, heißt es bei Jefferies.

ANALYSE/An Mercedes prallt Elon Musks Preiskrieg derzeit noch ab

In den Ergebnissen des ersten Quartals von Mercedes-Benz gab es keine Anzeichen von Teslas Preiskrieg. Aber die Investoren spekulieren immer noch darauf, dass ein härter umkämpfter Markt die Luxusmarke einholt. Mercedes-Benz vermeldete neben anderen Quartalsergebnissen eine operative Marge von 14,8 Prozent in seiner Flaggschiff-Sparte. Zum ersten Mal seit einigen Quartalen liegt die operative Marge über dem von Tesla gemeldeten Wert von 11,4 Prozent.

Kanada sagt Volkswagen 10 Mrd USD für Batteriewerk in Ontario zu

Kanada hat am Donnerstag zugesagt, der Volkswagen AG über einen Zeitraum von zehn Jahren Finanzmittel in Höhe von rund 10 Milliarden Dollar zur Verfügung zu stellen, um in dem nordamerikanischen Land das erste Elektrofahrzeug-Batteriewerk außerhalb Europas zu errichten. Die Bekanntgabe kommt einen Tag vor dem Besuch von Premierminister Justin Trudeau und des Premierministers von Ontario, Doug Ford, in St. Thomas, Ontario, wo sich einst ein großes Fahrzeugmontagewerk von Ford befand, um offiziell Einzelheiten über das VW-Werk bekannt zu geben.

Volkswagen steigert Absatz im März um ein Viertel - Europa stark

Der Volkswagen-Konzern hat im März angesichts prozentual zweistelliger Absatzzuwächse aller Pkw-Marken die weltweiten Verkäufe um knapp ein Viertel erhöht. Beflügelt wurde der Konzern, weil Chips besser verfügbar waren als im Vorjahr. Weltweit stiegen die Verkäufe zum Vorjahresmonat laut Mitteilung um 23,9 Prozent auf 812.100 Einheiten. Für das erste Quartal berichtete der Wolfsburger DAX-Konzern ein Absatzplus von 7,5 Prozent auf 2,04 Millionen Fahrzeuge.

Volkswagen will Autos in China schneller auf den Markt bringen

Der Volkswagen-Konzern will die Entwicklungszeit neuer Fahrzeuge auf dem wichtigsten Absatzmarkt China verkürzen. Etwa 1 Milliarde Euro investiert der DAX-Konzern laut Mitteilung dafür in eine neue Entwicklungs-, Innovations- und Beschaffungszentrum für Elektroautos in der südchinesischen Stadt Hefei.

Porsche SE begibt Anleihe zu Refinanzierung von Porsche-Beteiligung

Die Porsche Automobil Holding SE hat erstmals eine Anleihe platziert, sie will damit den Anteilserwerb am Sportwagenbauer Porsche refinanzieren. Die Anleihe mit einem Volumen von 750 Millionen Euro hat eine Laufzeit bis September 2028 und war mehrfach überzeichnet. Die Porsche SE hatte sich im September 2022 und im Januar 2023 in zwei Schritten mit 25 Prozent plus einer Aktie an der Porsche AG beteiligt.

VW und BASF sprechen mit Indonesien über Batteriematerialien

Volkswagen, BASF und das französische Bergbauunternehmen Eramet wollen offenbar in Indonesien in den Aufbau einer Lieferkette für Elektroautobatterien investieren. Der indonesische Präsident Joko Widodo und der Investitionsminister Bahlil Lahadalia sagten zu Wochenbeginn, sie hätten sich mit Vertretern der genannten Firmen getroffen, um über ein "Ökosystem für Elektrofahrzeugbatterien" in der Provinz Nord-Maluku zu sprechen.

Russland genehmigt VW den Verkauf seines Werks Kaluga - Vedomosti

Die russische Regierungskommission zur Überwachung ausländischer Investitionen hat den Verkauf eines Werks der Volkswagen AG in Kaluga genehmigt, berichtet Vedomosti unter Berufung auf ungenannte Quellen. Das Werk, das 2021 rund 118.000 Fahrzeuge produzierte, wird mit allen Vermögenswerten für einen unbekannten Betrag an den russischen Autohändler Avilon Automotive Group JSC veräußert, schreibt die russischsprachige Wirtschaftszeitung.

Rheinmetall gewinnt E-Mobilitäts-Auftrag von Xiaomi

Rheinmetall hat vom chinesischen Startup-Autohersteller Xiaomi einen Erstauftrag im Bereich Elektromobilität in der Größenordnung eines mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrags erhalten.

Renault bestätigt nach starkem Wachstum Jahresausblick

Die Renault SA hat ihren Umsatz im ersten Quartal dank einer starken Preissetzungsmacht und höherer Verkäufe gesteigert und ihren Ausblick für das Jahr bestätigt. Der französische Autohersteller teilte mit, dass der Umsatz 11,5 Milliarden Euro erreichte, verglichen mit 8,85 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres. In den ersten drei Monaten 2023 verkaufte Renault weltweit 535.000 Fahrzeuge, 14 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. In den Verkaufszahlen von Renault sind die Aktivitäten in Russland nicht mehr enthalten, teilte das Unternehmen mit.

Stellantis bestellt Natalie Knight zur Finanzchefin

Stellantis bekommt einen neuen Finanzvorstand. Natalie Knight, zurzeit noch CFO beim Lebensmittelhandelskonzern Ahold Delhaize, werde spätestens am 10. Juli 2023 in das Unternehmen eintreten und den aktuellen CFO Richard Palmer ablösen, teilte Stellantis mit. Palmer werde Stellantis nach 20 Jahren im Unternehmen am 30. Juni 2023 zu verlassen, um eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten.

Europäischer Automarkt wächst im März weiter kräftig

Der europäische Automarkt hat sein Wachstum im März noch beschleunigt. Wie die europäische Herstellervereinigung Acea mitteilte, legte die Zahl der Pkw-Neuzulassungen in der Europäischen Union, der Freihandelszone Efta und in Großbritannien um 26,1 Prozent auf 1,42 Millionen Fahrzeuge zu. Im Februar waren die Zulassungen um 12,2 Prozent gestiegen.

Tesla schneidet im ersten Quartal im Rahmen der Erwartungen ab

Tesla hat vor dem Hintergrund einer Welle von Preissenkungen im ersten Quartal einen Gewinnrückgang von 24 Prozent verzeichnet. Der von Elon Musk angeführte Elektroautohersteller hat in diesem Jahr die Preise für seine Modelle in den USA um 14 bis 25 Prozent gesenkt, weil er mit einer schwächeren Nachfrage, höheren Zinssätzen und einem wachsenden Wettbewerb zu kämpfen hat. Die jüngste Runde von Preissenkungen war erst kurz vor der Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgt.

Tesla hebt US-Preise für Model S und Model X wieder an

Tesla hat nach dem Gewinnrückgang im Auftaktquartal die Preise für seine höherwertigen Elektroautos Model S und Model X in den USA erhöht. Tesla hob die Basispreise für die Limousine Model S und den SUV Model X um jeweils 2.500 US-Dollar auf dann 87.490 und 97.490 Dollar an. Tesla hatte erst kürzlich die Preise für seine gesamte Fahrzeugpalette gesenkt; die Preissteigerungen gleichen dies nun teilweise wieder aus.

ANALYSE/Tesla spürt die Kosten seines Preiskriegs

Eigentlich sollte es nicht überraschen, wenn sich große Preissenkungen stark auf die Gewinnspanne auswirken. Doch das Denken bei Tesla folgt bekanntlich einer eigenen Logik und nimmt diese Folge in Kauf. Teslas operative Marge ist im ersten Quartal 2023 auf 11,4 von 19,2 Prozent ein Jahr zuvor Prozent gesunken. Analysten hatten laut FactSet mit 12,2 Prozent gerechnet. Dieser Unterschied in der Leistungsbilanz des Unternehmens stand dann auch im Fokus der Wall Street. Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel.

ANALYSE/Können Tesla-Autos bald mit Natrium fahren?

Die Lithium-Ionen-Batterien heutiger Elektrofahrzeuge haben einen glaubwürdigen neuen Konkurrenten bekommen: Wenn Natrium zum neuen Lithium avanciert, müssen Anleger vielleicht einen ihrer bevorzugten Handelszweig für die Energiewende überdenken. Eine der potenziell bahnbrechendsten Nachrichten, die diese Woche von der Automesse in Shanghai kam, stammte nicht von Tesla oder einem seiner schillernden chinesischen Konkurrenten, sondern vielmehr von einem Unternehmen, das überhaupt keine Fahrzeuge herstellt: CATL. Der weltgrößte Batteriehersteller kündigte an, dass seine erste Natrium-Ionen-Batterie Elektrofahrzeuge der chinesischen Marke Chery antreiben wird.

ANALYSE/US-Autohändler spüren Druck einer nachlassenden Nachfrage

Während des größten Teils der Pandemie haben die US-Autohändler mächtig Geld verdient. Doch inzwischen stecken sie vielfach in einer prekären Lage. Angesichts der immer noch hohen Fahrzeugpreise und der hohen Zinssätze haben die Verbraucher Schwierigkeiten, sich neue Autos zu leisten. Gleichzeitig bieten die Autohersteller nicht genug Anreize, um die Fahrzeuge von den Schauräumen zu den Fahrern zu bekommen.

