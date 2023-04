DIE AUTO-WOCHE - das waren die wichtigsten Themen

Mercedes-Benz nach starkem Quartal etwas optimistischer

Eine anhaltend hohe Nachfrage nach Luxusautos hat Mercedes-Benz im ersten Quartal erneut einen starken Umsatz- und Gewinnzuwachs beschert. Die Rendite lag dank guter Verkäufe hochprofitabler Modelle wie der G-Klasse oder Maybach das sechste Quartal in Folge im zweistelligen Bereich. Höhere Kosten für Vormaterialien konnte der Konzern durch gestiegene Verkaufspreise mehr als ausgleichen. Den Preiskampf im Volumensegment spürt Mercedes offenbar bisher weiterhin nicht. Für 2023 sind die Schwaben etwas optimistischer: Die bisherige Margenprognose für Cars soll das obere Ende der bisherigen Bandbreite erreichen.

Continental verlängert Vertrag von CEO Setzer bis 2029

-Continental bindet CEO Nikolai Setzer länger an das Unternehmen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, wurde der Vertrag des Managers um weitere fünf Jahre bis zum 31. März 2029 verlängert. Zudem wurde Philipp von Hirschheydt per Mai zum neuen Vorstandsmitglied des Bereichs Automotive ernannt. "Damit übergibt Setzer wie geplant die Verantwortung für den Unternehmensbereich Automotive", so der Konzern anlässlich der heutigen Hauptversammlung.

Conti kooperiert mit US-Technologiekonzern bei autonomen Lkw

Continental will mit dem US-Technologieunternehmen Aurora ein System für autonome Lkw entwickeln. Damit soll es Spediteuren und kommerzielle Flottenbetreiber ermöglicht werden, Nutzfahrzeuge ohne Einsatz eines Fahrers auf Highways fahren zu lassen. Das System sei als branchenweit erstes Hardware-als-Service-Geschäftsmodell von Continental geplant. Erste Umsätze auf Basis gefahrener Kilometer seien ab 2027 in den USA geplant.

Früherer Porsche-Vorstand Hatz gesteht Beteiligung an Diesel-Skandal

In dem seit mehr als zweieinhalb Jahren laufenden Münchner Strafprozess um den Dieselskandal bei Volkswagen hat der frühere Porsche-Vorstand Wolfgang Hatz ein Geständnis abgelegt. Es sei zutreffend, dass er mit zwei weiteren Mitarbeitern die Installation der verbotenen Steuerungssoftware veranlasst habe, ließ Hatz am Dienstag vor dem Landgericht München II von seinem Verteidiger erklären. Noch offen ist, ob auch der mitangeklagte frühere Audi-Chef Rupert Stadler ebenfalls ein Geständnis ablegen wird.

Stellantis sichert sich mit Partnerschaft Batterierohstoffe

Stellantis sichert sich mit einer Beteiligung Zugang zu bestimmten Rohstoffen wie Nickel- und Kobaltsulfat in Batteriequalität. Wie der Konzern mitteilte, übernimmt er für 9,2 Millionen Euro eine Beteiligung von 11,5 Prozent an dem australischen Bergbauunternehmen Alliance Nickel. Zudem haben beide Firmen eine Abnahmevereinbarung über fünf Jahre geschlossen.

Stellantis bietet US-Mitarbeitern Abfindungen an

Stellantis will Werksarbeitern und Angestellten in Nordamerika Abfindungsangebote unterbreiten. Durch den Abbau von Arbeitsplätzen sollen die Kosten in einigen Bereichen gesenkt und der Übergang zu Elektrofahrzeugen finanziert werden, wie aus einer internen Mitteilung des Unternehmens hervorgeht.

Volvo Car schneidet im 1. Quartal besser als erwartet ab

Volvo hat im ersten Quartal bei steigenden Umsätzen nur einen leichten Gewinnrückgang verzeichnet. Analysten hatten bei dem schwedischen Unternehmen einen wesentlich stärkeren Einbruch befürchtet. Der Umsatz kletterte um 29 Prozent auf 95,71 Milliarden schwedische Kronen, umgerechnet rund 8,4 Milliarden Euro. Der Nettogewinn der Volvo Car AB sank auf 3,61 Milliarden von 3,85 Milliarden Kronen im Vorjahreszeitraum.

ANALYSE/Für Tesla könnten sich Anzeige-Kampagnen immens auszahlen

Die Elektrofahrzeuge von Tesla sind relativ billig zu haben. Das ist ein Problem fürs Unternehmen und die Aktie, was niemand zu wissen scheint. Es gibt eine Möglichkeit, das zu ändern. So könnte es für Tesla an der Zeit sein, groß in die Werbung einzusteigen. Es fühlt sich fast wie ein Sakrileg an, Tesla dazu zu raten. Und das Thema Anzeigenkauf ruft starke Emotionen hervor, aber sie könnten ein effektiveres Mittel sein, um die Nachfrage anzukurbeln, als die Preissenkungen, von denen Tesla zunehmend abhängig zu sein scheint.

General Motors erhöht Gewinnprognose

Die starke Nachfrage nach Premiumfahrzeugen lässt General Motors (GM) zuversichtlicher werden. Der US-Autokonzern erhöhte seine Prognose für den um Sonderposten bereinigten operativen Gewinn nach einem starken Jahresauftakt. GM rechnet nun mit einem bereinigten EBIT von 11 bis 13 Milliarden Dollar statt 10,5 bis 12,5 Milliarden Dollar. Zur Begründung hieß es, das Ergebnis im ersten Quartal habe die Erwartungen übertroffen.

GM und Samsung SDI investieren 3 Mrd USD in US-Batteriezellfabrik

Der US-Autokonzern GM und die Samsung SDI Co wollen mehr als 3 Milliarden US-Dollar in den Bau eines neuen Werks zur Herstellung von Batteriezellen an einem ungenannten Standort in den USA investieren. Die Anlage soll 2026 in Betrieb gehen und über eine Kapazität von mehr als 30 Gigawattstunden verfügen.

Hyundai Motor verdient zum Jahresauftakt deutlich mehr als erwartet

Hyundai hat im ersten Quartal 2023 einen Rekordgewinn eingefahren. Wie die Hyundai Motor Co mitteilte, wuchs der Umsatz in den Monaten Januar bis März um ein Viertel auf 37,78 Billionen Won oder umgerechnet rund 25,62 Milliarden Euro. Der Nettogewinn kletterte überproportional um 92 Prozent auf 3,42 Billionen Won (umgerechnet 2,32 Milliarden Euro). Das ist zudem deutlich mehr, als von Factset befragte Analysten dem Autokonzern zugetraut hatten.

Hyundai baut mit Partner SK US-Batteriefabrik für 5 Mrd Dollar

Hyundai Motor baut gemeinsam mit dem Batteriehersteller SK On eine Fabrik für Autobatterien in den USA. Wie die beiden südkoreanischen Unternehmen mitteilten, werden sie im Rahmen eines paritätischen Joint Ventures weitere 5 Milliarden US-Dollar in Georgia investieren.

