DIE AUTO-WOCHE - das waren die wichtigsten Themen

BMW-Absatz im 2. Quartal zweistellig - E-Auto-Verkäufe verdoppelt

Der BMW-Konzern hat im zweiten Quartal mehr als doppelt so viele Elektrofahrzeuge ausgeliefert wie im Vorjahreszeitraum. Anders als in den ersten drei Monaten stieg auch der Gesamtabsatz wieder. 626.726 Fahrzeuge der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce wurden verkauft - 11,3 Prozent mehr als im zweiten Quartal 2022, wie der Autohersteller in München mitteilte. 553.369 Autos trugen davon das BMW-Emblem, ein Plus von 11,5 Prozent.

Mercedes verlängert Vertrag von CEO Källenius diesen Sommer - Zeitung

Ola Källenius steuert laut einem Zeitungsbericht auf eine zweite Amtszeit als Vorstandsvorsitzender von Mercedes-Benz zu. Der Aufsichtsrat wolle den im Mai 2024 auslaufenden Vertrag des Vorstandschefs noch im Sommer vorzeitig verlängern, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Aufsichtsratskreise. Der 54-Jährige soll demnach bis mindestens Mitte 2029 an der Spitze von Mercedes bleiben. Ein Sprecher von Mercedes-Benz wollte den Bericht auf Anfrage von Dow Jones Newswires nicht kommentieren.

Mercedes erhält Zugang zu Teslas Superchargern in Nordamerika

Fahrer von Mercedes-Elektroautos in Nordamerika können ihre Fahrzeuge künftig an den Superchargern von Tesla laden. Wie Mercedes-Benz mitteilte, erhalten die Kunden ab 2024 Zugang zu dem Netz von Tesla. Gleichzeitig bauen die Stuttgarter ein eigenes globales Schnellladenetz auf.

Volkswagen testet autonome Autos auf den Straßen von Austin in Texas

Volkswagen wird im Juli in Austin im US-Bundesstaat Texas erstmalig autonom fahrende Autos auf öffentlichen Straßen testen. Wie Volkswagen am Donnerstag mitteilte, wird das Testprogramm im Juli mit zwei Fahrzeugen beginnen und bis zum Ende des Jahres auf eine Flotte von 10 ID. Buzz-Elektrotransportern erweitert. Das Programm soll in den nächsten drei Jahren auf ein größeres Gebiet in Austin ausgeweitet werden und schließlich in mindestens vier weiteren US-Städten umgesetzt werden. Bis 2026 will der Konzern autonom fahrende Volkswagen in Austin regulär auf den Markt bringen.

Volkswagen verliert im Streit um gekürzte Betriebsratsgehälter vor Gericht

Der Volkswagen-Konzern muss zwei Betriebsratsmitgliedern wieder mehr Gehalt bezahlen. Das Arbeitsgericht Braunschweig urteilte am Donnerstag, Gehaltskürzungen aufgrund einer strengeren Vergleichsgruppenbetrachtung für beide Mitarbeiter seien nicht zulässig gewesen. Beide Beschäftigte sind für ihre Tätigkeit im Betriebsrat freigestellt.

Volkswagen investiert 1 Milliarde Euro bis 2026 für Wachstum in Südamerika

Volkswagen will mit Investitionen von 1 Milliarde Euro in Südamerika bis 2026 das Wachstum seiner Kernmarke auf dem Subkontinent kräftig ankurbeln. Mit dem Geld sollen Verbrennungsmotoren auf Ethanolbasis und neue Geschäftsmodelle entwickelt werden, wie der Autohersteller jetzt mitteilte. Allein auf dem größten Markt Brasilien will die Marke in den nächsten vier Jahren um 40 Prozent wachsen. Vornehmlich setzt VW bei seiner Produktoffensive auf Polo und Golf sowie auf Crossover-Modelle und SUVs.

Porsche-Chef Blume verlangt klare Strategie in der Transformation

Porsche-Chef Oliver Blume sieht den Stuttgarter Sportwagenhersteller und die gesamte Automobilbranche in der Transformation unter großem Veränderungsdruck. "In den nächsten fünf Jahren wird sich mehr ändern als in den vergangenen 50 Jahren.

Stadler und Mitangeklagte legen im Dieselprozess Revision ein

Im Diesel-Betrugsprozess gegen Rupert Stadler hat der frühere Audi-Chef Revision gegen sein Urteil eingelegt. Das teilte das Landgericht München II, wo vor einer Woche das Urteil gegen Stadler und zwei Mitangeklagte gefallen war, am Dienstag mit. Demnach legten auch der frühere Porsche-Vorstand Wolfgang Hatz und der Ingenieur Giovanni P. über ihre Verteidiger Revision ein. Die Staatsanwaltschaft wiederum ging hinsichtlich des Urteils gegen Hatz in Revision.

Volvo Cars verkauft im Juni ein Drittel mehr Autos

Volvo Cars hat seinen Pkw-Absatz im Juni um 33 Prozent auf 66.379 Fahrzeuge gesteigert, nachdem im Vorjahr Probleme in der Lieferkette die Verkaufszahlen gebremst hatten. In Europa kletterten die Verkäufe um 70 Prozent und in den USA um 53 Prozent, wie der schwedische Autohersteller mitteilte, der mehrheitlich der chinesischen Zhejiang Geely Holding Group gehört. In China gingen die Verkäufe allerdings um 7 Prozent zurück.

Tesla setzt dank Rabatten im zweiten Quartal mehr ab

Der E-Autobauer Tesla hat im zweiten Quartal dank drastischer Preissenkungen seine Auslieferungen um 83 Prozent verbessert. Das von Milliardär Elon Musk geführte Unternehmen gab am Sonntag bekannt, dass es im Zeitraum von April bis Juni weltweit mehr als 466.000 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert habe, ein Rekordquartal für den Absatz. Einige Anleger hoffen, dass die Preissenkungen von Tesla im zweiten Quartal einen Boden gefunden haben.

Tesla schwört Preiskampf in China ab

Nachdem Tesla vor Monaten einen Preiskampf angezettelt und damit den chinesischen Elektroautomarkt kräftig durchgeschüttelt hatte, soll nun Schluss sein. Der US-Autokonzern hat sich 15 chinesischen Herstellern angeschlossen, die sich bereiterklärt haben, "unnormale Preise" zu vermeiden und "sozialistische Kernwerte" zu fördern.

US-Automarkt legt kräftig zu - Volkswagen schwach

US-Autokäufer lassen sich von steigenden Zinsen und der hohen Inflation kaum beeindrucken. Der US-Automarkt hat im ersten Halbjahr den Prognosen zufolge um 12 bis 14 Prozent zugelegt und damit die Erwartungen der Branche übertroffen. Volkswagen zeigte sich jedoch gegen den Trend schwach.

ANALYSE/Tesla macht sich bereit für das Duell mit dem Benzinmotor

Dem direkten Wettbewerb mit Tesla können sich die traditionellen Autokonzerne in den USA bislang noch weitgehend entziehen. Doch irgendwann wird es auch sie erwischen.

