DIE AUTO-WOCHE - das waren die wichtigsten Themen

Daimler Truck schließt 2. Quartal über Markterwartungen ab

Die Daimler Truck Holding hat das zweite Quartal dank einer starken Geschäftsentwicklung besser abgeschlossen als am Markt erwartet. Wie der DAX-Konzern mitteilte, erreichte das EBIT der Daimler Truck Group im Berichtszeitraum nach vorläufigen Berechnungen 1,378 Milliarden Euro und das bereinigte EBIT 1,428 Milliarden. Dagegen hätten die Markterwartungen lediglich auf 1,28 Milliarden bzw 1,29 Milliarden Euro gelautet. Im zweiten Quartal des Vorjahres hatte Daimler Truck laut Geschäftsbericht ein EBIT von 1,074 Milliarden Euro erzielt. Bereinigt standen vor einem Jahr 1,01 Milliarden zu Buche.

Betriebsrat: Daimler Truck braucht eigene Batteriezellfertigung

Daimler Truck kommt nach Einschätzung des stellvertretenden Aufsichtsratvorsitzenden Michael Brecht langfristig nicht um den Aufbau einer eigenen Batteriezellfertigung herum. "Daimler muss eine eigene Batteriefabrik haben", sagte Brecht, der auch Gesamtbetriebsratschef des Nutzfahrzeugherstellers ist, in einer virtuellen Pressekonferenz.

Europäischer Automarkt wächst im Juni um 18,7 Prozent

Der europäische Automarkt hat seine Erholung im Juni fortgesetzt. Die Neuzulassungen in der EU, der Freihandelszone Efta und Großbritannien stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 18,7 Prozent auf 1,27 Millionen Pkw. Im ersten Halbjahr stand ein Wachstum von 17,6 Prozent auf knapp 6,6 Millionen Autos zu Buche. Die Autoverkäufe lagen damit aber immer noch deutlich unter dem Vergleichszeitraum aus dem Vorkrisenjahr 2019.

Tata baut große Batteriefabrik in England für die Marken Jaguar und Landrover

Der indische Mischkonzern Tata, Eigentümer der Automarken Jaguar und Landrover, baut in Großbritannien ein großes Batteriewerk. Tata kündigte am Mittwoch Investitionen in Höhe von 4 Milliarden Pfund (4,6 Milliarden Euro) im englischen Somerset an. Die Regierung in London hatte neun Monate lang mit Tata verhandelt und konnte nun im Wettbewerb vor allem mit Spanien den Sieg vermelden.

Volvo Car setzt im 2. Quartal dank höherem Absatz mehr um

Der Premiumautohersteller Volvo hat im zweiten Quartal dank höherer Verkaufszahlen seinen Umsatz gesteigert.

Tesla steigert Gewinn trotz Preissenkungen um 20 Prozent

Die Preissenkungen von Tesla haben das Gewinnwachstum des Elektroautoherstellers nicht so stark geschmälert, wie einige an der Wall Street befürchtet hatten. Wie Tesla am Mittwoch mitteilte, stieg der Gewinn im zweiten Quartal um 20 Prozent auf 2,7 Milliarde US-Dollar, was auf Kostensenkungen zurückzuführen ist, die die niedrigeren Fahrzeugpreise ausgleichen konnten. Das Ergebnis übertraf die Prognosen der Analysten, die nur einen leichten Gewinnanstieg gegenüber dem Vorjahr erwartet hatten.

Tesla beantragt Ausbau des Werks in Grünheide

Tesla will die Kapazität seiner Fabrik in Grünheide auf 1 Million Autos im Jahr verdoppeln. Der Elektroautobauer hat beim Land Brandenburg einen entsprechenden Antrag gestellt, wie aus Dokumenten hervorgeht, die bei den Behörden eingereicht wurden.

Tesla ruft 16.000 Autos in den USA wegen Gurtproblemen zurück

Tesla muss in den USA knapp 16.000 Autos zurückrufen. Wie die Straßenverkehrsbehörde NHTSA mitteilte, können sich die Gurte bei einem Unfall lösen. Betroffen sind Autos der Baureihen Model S und Model X aus den Modelljahren 2021 bis 2023. Tesla werde die Sicherheitsgurte der Vordersitze prüfen und gegebenenfalls Teile ersetzen.

ANALYSE/Teslas KI-Hype kollidiert mit der Realität

Teslas Verkaufsschub im zweiten Quartal war mit noch höheren Kosten verbunden als erwartet. Aber wer schaut da schon so genau hin?

Tesla plant Elektrofahrzeug-Ladenetz in Malaysia

Tesla flankiert die geplante Expansion nach Malaysia mit dem Aufbau eines Ladenetzes in dem südostasiatischen Land. Tesla werde in erheblichem Umfang" in den Aufbau eines Netzes von Schnell- und Normalladestationen investieren, um die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen in Malaysia zu fördern, teilten der US-Konzern und die malaysische Behörde für Investitionsförderung gemeinsam mit.

Ford senkt Preis für E-Pickup-Truck Lighting um bis 17 Prozent

Ford senkt die Preise für seinen elektrischen Kleintransporter Lightning - bei einigen Versionen um bis zu 17 Prozent. Außerdem fährt der US-Autohersteller die Produktion hoch und senkt die Kosten.

