DIE AUTO-WOCHE - das waren die wichtigsten Themen

BMW verkauft deutlich mehr Autos - China und Europa stützen

BMW hat im dritten Quartal dank besserer Autoverkäufe in Europa und besonders in China deutlich mehr Premiumwagen verkauft. In der Summe kletterten die Verkäufe der BMW Group in den drei Monaten laut Mitteilung um 8,6 Prozent auf 675.680 Fahrzeuge. Wegen des Absatzeinbruchs in den ersten sechs Monaten infolge des coronabedingten Lockdowns liegt der Rückgang in den neun Monaten noch bei 12,5 Prozent. Besonders stark entwickelten sich im Quartal die Verkäufe elektrifizierter Modelle, die um knapp 47 Prozent auf 54.719 Einheiten stiegen

Daimler will wieder zweistellige Marge erreichen - aber nur bei Rückenwind

Daimler will die Kosten in den kommenden Jahren spürbar senken und mittelfristig die Rendite deutlich steigern. In einem "starken Marktumfeld" soll auch wieder eine zweistellige Marge erzielt werden, teilte der DAX-Konzern mit. Bis 2025 soll die Umsatzrendite - auch unter ungünstigen Bedingungen - im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich liegen.

Daimler kündigt 4 neue Luxusautos auf Elektroplattform an

Daimler will ab kommendem Jahr vier neue Elektrowagen auf der eigenen E-Plattform auf den Markt bringen, um dann in den Folgejahren die Absatzziele für Stromer zu erreichen. Jeweils eine Limousine und ein SUV der beiden teuersten Baureihen S- und E-Klasse sollen ab 2021 an den Start gehen. Auch die Luxus-Nischenmarken AMG, Maybach und G sollen auf Basis der Electric Vehicle Architecture (EVA) elektrifiziert werden.

Daimler: Mercedes-Benz wird weiter mehr als 2 Millionen Autos verkaufen

Daimler will sich künftig verstärkt auf profitable Premiumwagen konzentrieren und daher die Modellpalette überprüfen. Es könnten zwischen 100.000 und 200.000 Fahrzeuge im Jahr künftig weniger abgesetzt werden, sagte CEO Ola Källenius. Unter die Marke von 2 Millionen Autos werde Mercedes-Benz aber im Jahr nicht fallen. Der reine Fokus auf Volumen mit hohen Verkäufen in der Kompaktklasse sei nicht das Ziel. Die künftig nicht mehr angebotenen Fahrzeuge würden die Rendite tendenziell nur nach unten ziehen. Stattdessen soll die Luxus-Positionierung ausgebaut werden. Im Endeffekt werde dadurch die Gewinnschwelle abgesenkt. Vergangenes Jahr hatte Mercedes-Benz rund 2,34 Millionen Autos verkauft.

Daimler-Betriebsratschef warnt vor zu starkem Fokus auf E-Mobilität

Nach der Vorstellung der Daimler-Strategie warnt Betriebsratschef Michael Brecht vor einer einseitigen Fokussierung auf die Elektromobilität und kritisiert die weiter verschärften Sparpläne. "Die Gesamtklimabilanz ist wichtig, nicht die Antriebsart", sagte Brecht der Branchenzeitung Automobilwoche. Konsequent sei, nicht alles auf eine Karte zu setzen. "Die Fragen sind doch, ob die Batterien in ausreichender Stückzahl verfügbar sind und woher die Rohstoffe dafür kommen, wie die Ladeinfrastruktur vorankommt und ob wir grünen Strom tanken", so Brecht.

Daimler verkauft im 3. Quartal dank China mehr

Mercedes-Benz Cars hat im dritten Quartal dank einer starken Nachfrage in China den Absatz gesteigert. Rückenwind erhielt der Premiumautohersteller auch aus dem Heimatmarkt. In der Summe kletterten die Verkäufe von Mercedes Benz in den drei Monaten laut Mitteilung um 3,9 Prozent auf 613.770 Fahrzeuge. Wegen des Absatzeinbruchs in den ersten sechs Monaten infolge des coronabedingten Lockdowns liegt der Rückgang in den neun Monaten noch bei einem Zehntel.

Audi-Aktionär will Squeeze-out per Klage stoppen

Ein Audi-Aktionär versucht, die schnelle und vollständige Übertragung des Ingolstädter Autoherstellers an die Konzernmutter Volkswagen zu verhindern. Wie eine Audi-Sprecherin dem Handelsblatt sagte, geht ein einzelner Anteilseigner per Anfechtungsklage gegen den Ende Juli auf der Hauptversammlung getroffenen Squeeze-out-Beschluss vor.

Motorenentwickler belastet früheren Audi-Chef Stadler

Im ersten Strafprozess um den Dieselskandal bei Volkswagen hat ein angeklagter Motorenentwickler des Autoherstellers Audi der Unternehmensspitze die Verantwortung gegeben. Sämtliche Anweisungen zur Entwicklung der umstrittenen Motoren und der damit verbundenen Manipulationen bei den Abgaswerten seien von seinen Vorgesetzten und von der Konzernspitze gekommen, sagte der Verteidiger von Giovanni P. am Dienstag vor dem Landgericht München II. P. und seine Mitarbeiter hätten "keinerlei Entscheidungskompetenz" gehabt.

Autobauer investieren 50 Mio USD in Holografie-Startup Envisics

Das Holografieunternehmen Envisics hat rund 50 Millionen US-Dollar an Investition von mehreren Automobilherstellern eingesammelt. Zu den Investoren, die eine Minderheitsbeteiligung an der Gesellschaft erworben haben, gehören nach Unternehmensangaben Hyundai Mobis, General Motors' GM Ventures, SAIC Capital und Van Tuyl Companies (VTC). Das in Milton Keynes in Großbritannien ansässige Startup baut Hard- und Software, die die Windschutzscheibe eines Fahrzeugs nutzt, um Grafiken und Informationen zu projizieren. Das zeugt dann dem Fahrer wie das autonome System des Autos die Straße vor ihm sieht.

