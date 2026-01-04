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Die Börsenbuben auf dem Anlegertag - Volatilität und Dividenden

30.03.26 13:40 Uhr

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Mani Schmid und Ulrich Kirstein ziehen ein sehr positives Resümee auf dem Anlegertag München: Viele gute Gespräche, hohes Interesse, sehr viel Publikum. Sie sprechen über das heftige Auf und Ab an den Börsen Dank Donald Trump, über Gold als sicheren Hafen und sprudelnde Dividenden trotz aller Untergangsstimmung hierzulande. Und zum Schluss gibt es noch Tipps, wie in volatilen Märkten gehandelt werden sollte.

Mani Schmid und Ulrich Kirstein ziehen ein sehr positives Resümee auf dem Anlegertag München: Viele gute Gespräche, hohes Interesse, sehr viel Publikum. Sie sprechen über das heftige Auf und Ab an den Börsen Dank Donald Trump, über Gold als sicheren Hafen und sprudelnde Dividenden trotz aller Untergangsstimmung hierzulande. Und zum Schluss gibt es noch Tipps, wie in volatilen Märkten gehandelt werden sollte.