Die Börsenbuben – ist die deutsche Wirtschaft besser als gedacht?

Die Wirtschaftsinstitute haben das Wachstum Deutschlands mehr als verdoppelt, zumindest in der Prognose, und auch andere Daten weisen in eine positive Richtung. Doch Mani Schmid von den bleibt eher skeptisch. Die Vergesellschaftungsphantasien in Berlin drückten gleich die gesamte Immobilienbranche nach unten, selbst wenn sie gar keine Wohnungen in Berlin haben. Dafür rentieren US-Staatsanleihen prächtig - das Dreigestirn aus hoher Inflation, horrenden Schulden und gut laufender Konjunktur vor allem in den USA wirkt. Und während Drohnen an die Börse wollen, tun sich Panzer eher schwer...

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Und wer am Donnerstag, den 15. Oktober um 15:00 Uh live für eine Viertelstunde dabei sein will, kann sich hier anmelden