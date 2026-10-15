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Die Börsenbuben - Öl, Berichtssaison und Trumpiaden

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Der Ölpreis bestimmt weiterhin die Märkte und der wird nicht zuletzt von der Geopolitik getrieben und hier spielt Trump keine geringe Rolle. Mani Schmid hält seine augenblickliche Politik für wenig hilfreich. Das Bild, das die Koalition in Berlin derzeit abgibt, ist allerdings auch alles andere als erfreulich. "Rosenkrieg", nennt es Uli Kirstein. Besser läuft die Berichtssaison in den USA an, hier haben die Großbanken überwiegend gepunktet - das lag vor allem am Aktienhandel - und den Zinsen. In Europa hat KI-Profiteur ASML berichtet.

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