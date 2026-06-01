Die Börsenbuben - Raketen-IPO und Zinsschrauben
19.06.26 09:17 Uhr
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Die Börsenbuben befassen sich dieses Mal über den weltgrößten Börsengang von SpaceX - bereits wenige Sekunden nach dem Start in den USA konnte die Aktie bei uns gehandelt werden. Außerdem: Die EZB hat die Zinsen erhöht, die Fed hat nicht an der Zinsschraube gedreht - die Gründe und wie geht es weiter? Und dann gibt es ja noch dieses Friedensabkommen zwischen USA und Iran, inzwischen unterzeichnet in Versailles, doch was hält es tatsächlich? Und zuletzt: Der Übernahmekampf zwischen UniCredit und Commerzbank geht unvermindert weiter.