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Die Börsenbuben - Vor den Midterms und im KI-Schlamassel

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Mani Schmid und Uli Kirstein behandeln die Zins(Un-)Entscheide der Notenbanken Fed und EZB, die Midterms in den USA und was sie für die Börse bedeuten könnten. Eine große Rolle spielt selbstverständlich auch die aktuelle Berichtssaison. Mittendrin die KI-Werte, wo insbesondere Alphabet stark abgestraft wurde. Und dann wäre ja auch noch der angekündigte Börsengang von Anthrophic - was ist da zu erwarten und wird er noch gewaltiger als SpaceX?

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