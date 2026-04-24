DAX24.292 +1,4%Est505.882 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6300 -0,5%Nas24.727 +0,2%Bitcoin65.106 +0,3%Euro1,1725 +0,4%Öl114,1 -6,3%Gold4.612 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F NEL ASA A0B733 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- VW, Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, electrovac, Wasserstoff- & Chipaktien, RTL, LPKF, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Nach EZB-Entscheid: DAX beendet kurze Woche auf grünem Terrain und hielt 24.000er-Marke Nach EZB-Entscheid: DAX beendet kurze Woche auf grünem Terrain und hielt 24.000er-Marke
Angriff auf NVIDIA-Aktie: KI-Spezialist Cerebras wagt neuen IPO-Anlauf an der NASDAQ Angriff auf NVIDIA-Aktie: KI-Spezialist Cerebras wagt neuen IPO-Anlauf an der NASDAQ
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Die Expertenmeinungen zur Adyen BV Parts Sociales-Aktie im April 2026

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Adyen B.V. Parts Sociales
962,00 EUR 32,90 EUR 3,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im April 2026 haben 5 Analysten eine Einschätzung der Adyen BV Parts Sociales-Aktie vorgenommen.

5 Experten raten die Adyen BV Parts Sociales-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 1.464,20 EUR, was einem Anstieg von 507,00 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Adyen BV Parts Sociales-Aktie von 957,20 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG1.600,00 EUR67,1527.04.2026
Deutsche Bank AG1.531,00 EUR59,9527.04.2026
Jefferies & Company Inc.1.240,00 EUR29,5424.04.2026
JP Morgan Chase & Co.1.350,00 EUR41,0424.04.2026
UBS AG1.600,00 EUR67,1521.04.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

DatumMeistgelesen

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

DatumRatingAnalyst
27.04.2026Adyen BV Parts Sociales BuyUBS AG
27.04.2026Adyen BV Parts Sociales BuyDeutsche Bank AG
24.04.2026Adyen BV Parts Sociales BuyJefferies & Company Inc.
24.04.2026Adyen BV Parts Sociales OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026Adyen BV Parts Sociales BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.04.2026Adyen BV Parts Sociales BuyUBS AG
27.04.2026Adyen BV Parts Sociales BuyDeutsche Bank AG
24.04.2026Adyen BV Parts Sociales BuyJefferies & Company Inc.
24.04.2026Adyen BV Parts Sociales OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026Adyen BV Parts Sociales BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.02.2026Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.05.2025Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.02.2025Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.2024Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Adyen BV Parts Sociales VerkaufenDZ BANK
09.02.2023Adyen BV Parts Sociales VerkaufenDZ BANK
20.08.2021Adyen BV Parts Sociales UnderweightBarclays Capital
14.07.2021Adyen BV Parts Sociales UnderweightBarclays Capital
11.02.2021Adyen BV Parts Sociales UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Adyen B.V. Parts Sociales nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen