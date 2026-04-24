Die Expertenmeinungen zur Adyen BV Parts Sociales-Aktie im April 2026
Werte in diesem Artikel
Im April 2026 haben 5 Analysten eine Einschätzung der Adyen BV Parts Sociales-Aktie vorgenommen.
5 Experten raten die Adyen BV Parts Sociales-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 1.464,20 EUR, was einem Anstieg von 507,00 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Adyen BV Parts Sociales-Aktie von 957,20 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|1.600,00 EUR
|67,15
|27.04.2026
|Deutsche Bank AG
|1.531,00 EUR
|59,95
|27.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|1.240,00 EUR
|29,54
|24.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|1.350,00 EUR
|41,04
|24.04.2026
|UBS AG
|1.600,00 EUR
|67,15
|21.04.2026
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent