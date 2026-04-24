Die Expertenmeinungen zur Adyen BV Parts Sociales-Aktie im April 2026

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Im April 2026 haben 5 Analysten eine Einschätzung der Adyen BV Parts Sociales-Aktie vorgenommen.

5 Experten raten die Adyen BV Parts Sociales-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 1.464,20 EUR, was einem Anstieg von 507,00 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Adyen BV Parts Sociales-Aktie von 957,20 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 1.600,00 EUR 67,15 27.04.2026 Deutsche Bank AG 1.531,00 EUR 59,95 27.04.2026 Jefferies & Company Inc. 1.240,00 EUR 29,54 24.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 1.350,00 EUR 41,04 24.04.2026 UBS AG 1.600,00 EUR 67,15 21.04.2026

Redaktion finanzen.net