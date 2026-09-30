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Analysten-Meinungen

Die Expertenmeinungen zur Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie im September 2026

Die Expertenmeinungen zur Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie im September 2026

Die jüngsten Expertenmeinungen zur Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ahold Delhaize (Ahold)
32.42 EUR -0.04 EUR -0.12 %
Charts | News | Analysen

Im vergangenen September haben 3 Experten die Aktie von Ahold Delhaize (Ahold) wie folgt eingeschätzt.

1 Experte rät, die Aktie zu halten, 2 Analysten halten die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 28,71 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 3,27 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie von 31,98 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.24,07 EUR-24,7317.09.2026
JP Morgan Chase & Co.24,07 EUR-24,7311.09.2026
Bernstein Research38,00 EUR18,8209.09.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Aktuelle Ahold Delhaize (Ahold) Aktie News

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Ahold Delhaize (Ahold) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ahold Delhaize (Ahold) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
17.09.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research
21.08.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.

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