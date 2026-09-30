Die Expertenmeinungen zur Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie im September 2026

Analysten-Meinungen

30.09.26 18:00 Uhr

Die jüngsten Expertenmeinungen zur Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie im Überblick.

Im vergangenen September haben 3 Experten die Aktie von Ahold Delhaize (Ahold) wie folgt eingeschätzt.

1 Experte rät, die Aktie zu halten, 2 Analysten halten die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 28,71 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 3,27 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie von 31,98 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 24,07 EUR -24,73 17.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 24,07 EUR -24,73 11.09.2026 Bernstein Research 38,00 EUR 18,82 09.09.2026

Redaktion finanzen.net