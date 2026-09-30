Die Expertenmeinungen zur Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie im September 2026
Die jüngsten Expertenmeinungen zur Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Im vergangenen September haben 3 Experten die Aktie von Ahold Delhaize (Ahold) wie folgt eingeschätzt.
1 Experte rät, die Aktie zu halten, 2 Analysten halten die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie für einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 28,71 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 3,27 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie von 31,98 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|24,07 EUR
|-24,73
|17.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|24,07 EUR
|-24,73
|11.09.2026
|Bernstein Research
|38,00 EUR
|18,82
|09.09.2026
Redaktion finanzen.net
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