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Die Expertenmeinungen zur Apple-Aktie im Mai 2026

31.05.26 22:30 Uhr
Die Expertenmeinungen zur Apple-Aktie im Mai 2026 | finanzen.net

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Apple-Aktie veröffentlicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
266,00 EUR -2,00 EUR -0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Apple Experten haben ihre Einschätzung der Apple-Aktie veröffentlicht.

7 Experten raten die Apple-Aktie zu kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Apple mit Halten ein, 1 Analyst empfiehlt die Apple-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 320,45 USD beziffert, während der aktuelle Apple-Kurs an der Börse NAS bei 312,06 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG296,00 USD-5,1505.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.340,00 USD8,9505.05.2026
Jefferies & Company Inc.299,88 USD-3,9001.05.2026

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Phuong D. Nguyen / Shutterstock.com

Nachrichten zu Apple Inc.

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Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
05.05.2026Apple NeutralUBS AG
05.05.2026Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.05.2026Apple HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2026Apple NeutralUBS AG
23.04.2026Apple NeutralUBS AG
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05.05.2026Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
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22.04.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
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23.04.2026Apple NeutralUBS AG
10.04.2026Apple HoldJefferies & Company Inc.
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03.03.2026Apple UnderweightBarclays Capital
30.01.2026Apple UnderweightBarclays Capital
30.12.2025Apple UnderweightBarclays Capital
27.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
20.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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