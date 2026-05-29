Die Expertenmeinungen zur Apple-Aktie im Mai 2026

Unter der Lupe

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Apple-Aktie veröffentlicht.

Apple Experten haben ihre Einschätzung der Apple-Aktie veröffentlicht.

7 Experten raten die Apple-Aktie zu kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Apple mit Halten ein, 1 Analyst empfiehlt die Apple-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 320,45 USD beziffert, während der aktuelle Apple-Kurs an der Börse NAS bei 312,06 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 296,00 USD -5,15 05.05.2026 Goldman Sachs Group Inc. 340,00 USD 8,95 05.05.2026 Jefferies & Company Inc. 299,88 USD -3,90 01.05.2026

Redaktion finanzen.net