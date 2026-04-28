Die Expertenmeinungen zur AUTO1-Aktie im April 2026

Werte in diesem Artikel

2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu AUTO1 veröffentlicht.

2 Experten raten die AUTO1-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 37,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von AUTO1 auf 18,13 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 37,00 EUR 104,08 10.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 37,00 EUR 104,08 09.04.2026

Redaktion finanzen.net