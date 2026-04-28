Die Expertenmeinungen zur AUTO1-Aktie im April 2026
Werte in diesem Artikel
2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu AUTO1 veröffentlicht.
2 Experten raten die AUTO1-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 37,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von AUTO1 auf 18,13 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|37,00 EUR
|104,08
|10.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|37,00 EUR
|104,08
|09.04.2026
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent