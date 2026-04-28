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Die Expertenmeinungen zur AUTO1-Aktie im April 2026

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AUTO1
18,25 EUR 0,30 EUR 1,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu AUTO1 veröffentlicht.

2 Experten raten die AUTO1-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 37,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von AUTO1 auf 18,13 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.37,00 EUR104,0810.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.37,00 EUR104,0809.04.2026

Redaktion finanzen.net

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23.09.2025AUTO1 HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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22.05.2025AUTO1 HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.04.2025AUTO1 HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
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03.08.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.07.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.06.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.05.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.05.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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