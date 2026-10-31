Die Expertenmeinungen zur AUTO1-Aktie im Oktober 2026
Werte in diesem Artikel
AUTO1 Experten haben ihre Einschätzung der AUTO1-Aktie veröffentlicht.
4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für AUTO1 ein Kursziel von 32,07 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 13,73 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 18,34 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|32,00 EUR
|74,48
|07.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|32,00 EUR
|74,48
|05.10.2026
|UBS AG
|30,30 EUR
|65,21
|05.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|34,00 EUR
|85,39
|02.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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