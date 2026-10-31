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Die Expertenmeinungen zur AUTO1-Aktie im Oktober 2026

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUTO1
18.75 EUR 0.45 EUR 2.46 %
Charts | News | Analysen

AUTO1 Experten haben ihre Einschätzung der AUTO1-Aktie veröffentlicht.

4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für AUTO1 ein Kursziel von 32,07 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 13,73 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 18,34 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG32,00 EUR74,4807.10.2026
Goldman Sachs Group Inc.32,00 EUR74,4805.10.2026
UBS AG30,30 EUR65,2105.10.2026
JP Morgan Chase & Co.34,00 EUR85,3902.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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AUTO1 Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AUTO1 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
07.10.26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.10.26 AUTO1 Buy UBS AG
02.10.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

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