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Die Expertenmeinungen zur BioNTech (ADRs)-Aktie im Oktober 2026

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
77.60 EUR -0.30 EUR -0.39 %
Charts | News | Analysen

BioNTech (ADRs) Experten haben ihre Einschätzung der BioNTech (ADRs)-Aktie veröffentlicht.

4 Experten empfehlen die BioNTech (ADRs)-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von BioNTech (ADRs) mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 121,57 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 33,40 USD zum aktuellen NAS-Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie von 88,17 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.86,86 USD-1,4927.10.2026
UBS AG135,00 USD53,1126.10.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)140,00 USD58,7807.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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BioNTech (ADRs) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BioNTech (ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
27.10.26 BioNTech (ADRs) Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 BioNTech (ADRs) Buy UBS AG
07.10.26 BioNTech (ADRs) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.26 BioNTech (ADRs) Buy UBS AG
16.09.26 BioNTech (ADRs) Buy Jefferies & Company Inc.

Information

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