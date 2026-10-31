Die Expertenmeinungen zur BioNTech (ADRs)-Aktie im Oktober 2026
Werte in diesem Artikel
BioNTech (ADRs) Experten haben ihre Einschätzung der BioNTech (ADRs)-Aktie veröffentlicht.
4 Experten empfehlen die BioNTech (ADRs)-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von BioNTech (ADRs) mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 121,57 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 33,40 USD zum aktuellen NAS-Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie von 88,17 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|86,86 USD
|-1,49
|27.10.2026
|UBS AG
|135,00 USD
|53,11
|26.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|140,00 USD
|58,78
|07.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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