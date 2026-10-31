Die Expertenmeinungen zur BioNTech (ADRs)-Aktie im Oktober 2026

31.10.26 18:00 Uhr

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 121,57 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 33,40 USD zum aktuellen NAS-Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie von 88,17 USD.

4 Experten empfehlen die BioNTech (ADRs)-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von BioNTech (ADRs) mit Halten ein.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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