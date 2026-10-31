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Analysten-Einschätzungen

Die Expertenmeinungen zur BP-Aktie im Oktober 2026

Die Expertenmeinungen zur BP-Aktie im Oktober 2026

Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der BP-Aktie abgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
7.54 EUR 0.04 EUR 0.57 %
Charts | News | Analysen

15 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu BP veröffentlicht.

12 Analysten empfehlen die BP-Aktie mit Kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von BP mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 6,703 GBP. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 0,43 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der BP-Aktie von 6,274 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets7,20 GBP14,7631.10.2026
Jefferies & Company Inc.5,50 GBP-12,3430.10.2026
UBS AG7,00 GBP11,5730.10.2026
JP Morgan Chase & Co.7,00 GBP11,5730.10.2026
RBC Capital Markets7,00 GBP11,5730.10.2026
RBC Capital Markets7,00 GBP11,5727.10.2026
UBS AG7,00 GBP11,5721.10.2026
JP Morgan Chase & Co.7,00 GBP11,5721.10.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)7,15 GBP13,9621.10.2026
Jefferies & Company Inc.5,50 GBP-12,3419.10.2026
UBS AG7,00 GBP11,5714.10.2026
Jefferies & Company Inc.5,20 GBP-17,1213.10.2026
JP Morgan Chase & Co.7,00 GBP11,5713.10.2026
RBC Capital Markets7,00 GBP11,5713.10.2026
UBS AG7,00 GBP11,5706.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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Datum Rating Analyst
08:01 BP Outperform RBC Capital Markets
30.10.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
30.10.26 BP Buy UBS AG
30.10.26 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 BP Outperform RBC Capital Markets

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