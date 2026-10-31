Die Expertenmeinungen zur BP-Aktie im Oktober 2026
Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der BP-Aktie abgegeben.
Werte in diesem Artikel
15 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu BP veröffentlicht.
12 Analysten empfehlen die BP-Aktie mit Kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von BP mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 6,703 GBP. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 0,43 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der BP-Aktie von 6,274 GBP.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|7,20 GBP
|14,76
|31.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|5,50 GBP
|-12,34
|30.10.2026
|UBS AG
|7,00 GBP
|11,57
|30.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|7,00 GBP
|11,57
|30.10.2026
|RBC Capital Markets
|7,00 GBP
|11,57
|30.10.2026
|RBC Capital Markets
|7,00 GBP
|11,57
|27.10.2026
|UBS AG
|7,00 GBP
|11,57
|21.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|7,00 GBP
|11,57
|21.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|7,15 GBP
|13,96
|21.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|5,50 GBP
|-12,34
|19.10.2026
|UBS AG
|7,00 GBP
|11,57
|14.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|5,20 GBP
|-17,12
|13.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|7,00 GBP
|11,57
|13.10.2026
|RBC Capital Markets
|7,00 GBP
|11,57
|13.10.2026
|UBS AG
|7,00 GBP
|11,57
|06.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com