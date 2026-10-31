Die Expertenmeinungen zur BP-Aktie im Oktober 2026

Analysten-Einschätzungen

31.10.26 18:00 Uhr

Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der BP-Aktie abgegeben.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 6,703 GBP. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 0,43 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der BP-Aktie von 6,274 GBP.

12 Analysten empfehlen die BP-Aktie mit Kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von BP mit Halten ein.

15 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu BP veröffentlicht.

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