Die Expertenmeinungen zur Douglas-Aktie im Mai 2026
Werte in diesem Artikel
6 Analysten gaben ihre Einschätzung der Douglas-Aktie preis.
4 Experten empfehlen die Douglas-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen das Halten der Douglas-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 12,83 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 4,00 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Douglas-Aktie von 8,830 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|10,50 EUR
|18,91
|18.05.2026
|Deutsche Bank AG
|10,50 EUR
|18,91
|14.05.2026
|Deutsche Bank AG
|16,00 EUR
|81,20
|13.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|12,00 EUR
|35,90
|12.05.2026
|Deutsche Bank AG
|16,00 EUR
|81,20
|01.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|12,00 EUR
|35,90
|01.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent