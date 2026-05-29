Die Expertenmeinungen zur Douglas-Aktie im Mai 2026

Werte in diesem Artikel

6 Analysten gaben ihre Einschätzung der Douglas-Aktie preis.

4 Experten empfehlen die Douglas-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen das Halten der Douglas-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 12,83 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 4,00 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Douglas-Aktie von 8,830 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 10,50 EUR 18,91 18.05.2026 Deutsche Bank AG 10,50 EUR 18,91 14.05.2026 Deutsche Bank AG 16,00 EUR 81,20 13.05.2026 Jefferies & Company Inc. 12,00 EUR 35,90 12.05.2026 Deutsche Bank AG 16,00 EUR 81,20 01.05.2026 Jefferies & Company Inc. 12,00 EUR 35,90 01.05.2026

Redaktion finanzen.net