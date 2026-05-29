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Die Expertenmeinungen zur Douglas-Aktie im Mai 2026

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Douglas AG
9,07 EUR 0,47 EUR 5,47%
Charts|News|Analysen
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6 Analysten gaben ihre Einschätzung der Douglas-Aktie preis.

4 Experten empfehlen die Douglas-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen das Halten der Douglas-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 12,83 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 4,00 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Douglas-Aktie von 8,830 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Goldman Sachs Group Inc.10,50 EUR18,9118.05.2026
Deutsche Bank AG10,50 EUR18,9114.05.2026
Deutsche Bank AG16,00 EUR81,2013.05.2026
Jefferies & Company Inc.12,00 EUR35,9012.05.2026
Deutsche Bank AG16,00 EUR81,2001.05.2026
Jefferies & Company Inc.12,00 EUR35,9001.05.2026

Redaktion finanzen.net

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12.05.2026Douglas BuyJefferies & Company Inc.
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