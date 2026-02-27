Die Expertenmeinungen zur FedEx-Aktie im Februar 2026
So haben Experten die FedEx-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
Werte in diesem Artikel
12 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur FedEx-Aktie veröffentlicht.
9 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 396,08 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 9,08 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von FedEx in Höhe von 387,00 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|425,00 USD
|9,82
|13.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|294,00 USD
|-24,03
|13.02.2026
|Barclays Capital
|450,00 USD
|16,28
|10.02.2026
|UBS AG
|412,00 USD
|6,46
|04.02.2026
Redaktion finanzen.net
Übrigens: FedEx und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf FedEx
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FedEx
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere FedEx News
Bildquellen: Laszlo Halasi / Shutterstock.com