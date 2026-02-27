Die Expertenmeinungen zur FedEx-Aktie im Februar 2026

Experten-Prognosen

So haben Experten die FedEx-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

12 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur FedEx-Aktie veröffentlicht.

9 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 396,08 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 9,08 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von FedEx in Höhe von 387,00 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 425,00 USD 9,82 13.02.2026 JP Morgan Chase & Co. 294,00 USD -24,03 13.02.2026 Barclays Capital 450,00 USD 16,28 10.02.2026 UBS AG 412,00 USD 6,46 04.02.2026

Redaktion finanzen.net