DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.536 +1,4%Euro1,1815 +0,1%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 freenet A0Z2ZZ Netflix 552484 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 AIXTRON A0WMPJ RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 E.ON ENAG99 Infineon 623100 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 PUMA 696960
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen im Minus -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, AIXTRON im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
DAX in KW 9: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 9: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Experten-Prognosen

Die Expertenmeinungen zur FedEx-Aktie im Februar 2026

28.02.26 22:30 Uhr
Die Expertenmeinungen zur FedEx-Aktie im Februar 2026 | finanzen.net

So haben Experten die FedEx-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
327,05 EUR 4,35 EUR 1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

12 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur FedEx-Aktie veröffentlicht.

9 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 396,08 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 9,08 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von FedEx in Höhe von 387,00 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.425,00 USD9,8213.02.2026
JP Morgan Chase & Co.294,00 USD-24,0313.02.2026
Barclays Capital450,00 USD16,2810.02.2026
UBS AG412,00 USD6,4604.02.2026

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: FedEx und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf FedEx

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FedEx

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Laszlo Halasi / Shutterstock.com

Nachrichten zu FedEx Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
13.02.2026FedEx BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.02.2026FedEx OverweightBarclays Capital
04.02.2026FedEx BuyUBS AG
20.01.2026FedEx OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.02.2026FedEx BuyJefferies & Company Inc.
10.02.2026FedEx OverweightBarclays Capital
04.02.2026FedEx BuyUBS AG
20.01.2026FedEx OverweightBarclays Capital
19.12.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.02.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.12.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.06.2021FedEx VerkaufenDZ BANK
18.12.2020FedEx VerkaufenDZ BANK
18.09.2019FedEx VerkaufenDZ BANK
10.12.2008FedEx DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FedEx Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen